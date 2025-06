ETV Bharat / bharat

चौफेर टीकेनंतर स्टेडियमजवळील चेंगराचेंगरी प्रकरणात आरसीबीवर गुन्हा दाखल, बंगळुरू पोलीस आयुक्तांचं निलंबन - BANGALORE STAMPEDE

By IANS Published : June 6, 2025 at 7:18 AM IST | Updated : June 6, 2025 at 8:58 AM IST 2 Min Read

बंगळुरू- चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर आरसीबीचा विजयोत्सव पाहण्याकरिता आलेल्या गर्दीत चेंगराचेंगरी होऊन 11 जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर कर्नाटक सरकारनं कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी आरसीबी फ्रँचाईजी आणि केएससीएसह एव्हेंट कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल केला. तर निष्काळजीपणा दाखविल्याचा ठपका ठेवत बंगळुरू पोलीस आयुक्तांसह पाच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचं मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या यांनी निलंबन केलं आहे. इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (IPL 2025) मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूनं (आरसीबी) चषक जिंकल्यानंतर 3 जूनला बंगळुरूमध्ये विजयी समारंभाचं आयोजन करण्यात आलं. या समारंभाला उपस्थित राहण्याकरिता चिन्नास्वामी स्टेडियमजवळ चाहत्यांची प्रचंड गर्दी झाली. यावेळी झालेल्या चेंगराचेंगरीत 11 जणांचा मृत्यू आणि 45 हून अधिक जखमी झाले आहेत. या घटनेसंदर्भात, क्यूबन पार्क पोलीस ठाण्यानं आरसीबी, इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स, कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशन (केएससीए) प्रशासकीय समिती आणि इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. कर्नाटक उच्च न्यायालयानंही घेतली दखल- कर्नाटक सरकारनं चेंगराचेंगरी प्रकरणी सीआयडीकडे तपासासह विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. या घटनेची कर्नाटक उच्च न्यायालयानं स्वयंदखल घेत राज्य सरकारला 10 जूनपर्यंत स्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. चेंगराचेंगरीची कारणे काय आहेत? भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात येणार आहेत? याबाबत माहिती देण्याचे उच्च न्यायालयानं कर्नाटक सरकारला आदेश दिले आहेत. 11 जणांच्या मृत्यूनंतर आरसीबीवर कर्नाटक सरकारवर चौफेर टीका होत आहे. अशा स्थिती आरसीबीनं मृताच्या कुटुंबियांना 10 लाखांची मदत जाहीर केली आहे. तर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या यांनीदेखील मृताच्या कुटुंबांना 10 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.

