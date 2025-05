ETV Bharat / bharat

सावधान! चिकनगुनियाचे देशात सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात, कशी घ्यावी काळजी? - CHIKUNGUNYA CASES IN MAHARASHTRA

प्रतिकात्मक ( Source- ETV Bharat )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 21, 2025 at 12:43 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 1:12 PM IST 2 Min Read

राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल सेंटरच्या (NVBDCP) आकडेवारीनुसार पावसाळ्यापूर्वीच राज्यात चिकनगुनियाच्या रुग्णामध्ये मोठी वाढ होत आहे. राज्यात चिकनगुनियाचे ५९२ रुग्ण आहेत. देशात सर्वाधिक चिकनगुनियाचे रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत. चिकनगुनिया कशाप्रकारचा आजार आहे?- चिकनगुनिया हा डासांमुळे होणारा विषाणूजन्य आजार आहे. या आजारात ताप येतो. तीव्र सांधेदुखी होते. हा आजार एडिस डासांद्वारे पसरतो. आजार झालेल्या स्नायू दुखणे, डोकेदुखी, मळमळ, थकवा आणि पुरळ यासारखी लक्षणे दिसून येतात. चिकनगुनिया विषाणू (CHIKV) हा एडिस डासांद्वारे मानवामध्ये पसरणारा आर्बोव्हायरस आहे. चिकनगुनिया हा आजार डेंग्यू तापासारखा दिसतो. हा क्वचितच जीवघेणा असतो. चिकनगुनिया आफ्रिका, भारत आणि आग्नेय आशियामध्ये होतो. चिकनगुनियावर कोणताही विशिष्ट उपचार नाहीत. चिकनगुनिया विषाणू असलेल्या भागात डास चावणे टाळणे आणि डासांच्या प्रजनन स्थळांना नष्ट करणे यामुळे आजाराला प्रतिबंध करता येतो. चिकनगुनिया रुग्णांची संख्या (Source- ETV Bharat) चिकनगुनियाचा साथीचा प्रादूर्भाव यापूर्वी कधी झाला होता? १९६३ मध्ये कोलकाता, १९६५ मध्ये तामिळनाडूतील पोंडीचेरी आणि चेन्नई, आंध्र प्रदेशातील राजमुंद्री, विशाखापट्टणम आणि काकीनाडा, मध्य प्रदेशातील सागर, महाराष्ट्रातील नागपूर आणि १९७३ मध्ये महाराष्ट्रातील बार्शीत साथ आली होती. त्यानंतर, १९८३ आणि २००० दरम्यान विशेषतः महाराष्ट्र राज्यात तुरळक प्रकरणे नोंदवली होती.

