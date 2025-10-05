ETV Bharat / bharat

खोकल्याच्या औषधात आढळले विषारी घटक; १० मुलांच्या मृत्यूनंतर डॉक्टरला अटक

छिंदवाडा येथे कफच्या औषधामुळे १० मुलांचा मृत्यू झाल्यानं खळबळ उडाली आहे. कफ औषध उत्पादक कंपनी आणि एका सरकारी डॉक्टरविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

toxic cough syrup to children
विषारी औषध प्रकरणात डॉक्टरला अटक (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 5, 2025 at 10:55 AM IST

छिंदवाडा (भोपाळ): मध्य प्रदेशमध्ये खोकल्याचं औषध हे विषारी घटकांमुळे लहान मुलांसाठी प्राणघातक ठरलं आहे. या औषधाच्या सेवनामुळे पारसिया येथे १० मुलांचा मृत्यू झाल्यानंतर प्रशासनानं मोठी कारवाई केली आहे. औषध उत्पादक कंपनी आणि सरकारी डॉक्टर असलेले आणि एका खासगी क्लिनिकमध्ये प्रॅक्टिस करणारे डॉ. प्रवीण सोनी यांच्याविरुद्ध पारसिया पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस अधीक्षकांच्या विशेष पोलीस पथकानं शनिवारी रात्री उशिरा छिंदवाडा येथील राजपाल चौकातून डॉ. प्रवीण सोनी यांना ताब्यात घेतलं.

कंपनी आणि डॉक्टरविरुद्ध गुन्हा दाखल- एसपी अजय पांडे म्हणाले, कफ औषध प्राशन केल्यानं पारसियामध्ये १० मुलांचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणात राज्य सरकारनं कठोर कारवाई केली आहे. मध्य प्रदेशात दोन्ही कफ औषधांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. सरकारनं कंपनीच्या इतर उत्पादनांच्या विक्रीवरही बंदी घातली आहे. सरकारी डॉक्टर असूनही डॉ. प्रवीण सोनी एक खासगी क्लिनिक चालवतात. तिथे त्यांनी मुलांवर उपचार करण्यासाठी या कंपनीचे कफ औषध प्रिस्क्रिप्शनवर दिले होते.

कंपनीसह डॉक्टरवर गुन्हा दाखल- जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या माहितीनुसार कफ औषध उत्पादक कंपनी आणि डॉ. प्रवीण सोनी यांच्याविरुद्ध पारसिया पोलीस ठाण्यात तीन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एसपींनी तयार केलेल्या विशेष पथकानं शनिवारी रात्री उशिरा छिंदवाडा येथील राजपाल चौक येथून डॉ. प्रवीण यांना ताब्यात घेतलं. आरोपी डॉ. सोनी यांच्यावर बीएनएस कायद्याच्या कलम २७६, १०५ आणि ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स कायदा, १९४० च्या कलम २७अ अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले आहेत.

सुट्टी घेऊन खासगी क्लिकनमध्ये करत होते काम -विषारी कफ औषधाबद्दल सर्वत्र चर्चा सुरू असताना एका सरकारी डॉक्टरनं रजा घेऊन खासगी क्लिनिकमध्ये मुलांवर उपचार केल्याचे ईटीव्ही भारतनं सर्वप्रथम वृत्त दिले. त्यानंतर प्रशासनाने कारवाई केली. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी मृत मुलांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची भरपाई जाहीर केली आहे. आजारी असलेल्या मुलांच्या उपचाराचा खर्च सरकार उचलेल असेही त्यांनी म्हटलं आहे.

औषधात काय आढळले- तामिळनाडूच्या औषध नियंत्रकानं कोल्ड्रिफ सिरपला मानक दर्जाचे नसलेले (NSQ) घोषित केले आहे. चेन्नई येथील औषध चाचणी प्रयोगशाळेतील सरकारी औषध विश्लेषकांनी केलेल्या चाचण्यांमध्ये सिरपमध्ये ४८.६% डायथिलीन ग्लायकोलचे प्रमाण आढळून आले. हा विषारी आणि आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक पदार्थ आहे. हे औषध तामिळनाडूतील कांचीपुरम येथील एका कारखान्यात तयार केले जाते. या प्रकरणाच्या चौकशीनंतर तामिळनाडू सरकारने कोल्ड्रिफ औषधावर बंदी घातली.

दोन वर्षांपूवीच जागतिक आरोग्य संघटनेनं दिला होता इशारा- धक्कादायक बाब म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटनेनं (WHO) २०२३ मध्ये भारतात बनवलेल्या कफ औषधाबाबत दोन वर्षांपूर्वीच अलर्ट जारी केला होता. भारतीय बनावटीच्या औषधांवर पाचहून अधिक वेळा बंदी घातली होती. कोल्ड आउट औषधाच्या नमुन्यात डायथिलीन ग्लायकोलचे प्रमाण ०.२५ टक्के असल्याचं आढळून आले. ते आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक आहे. इथिलीन ग्लायकोल देखील २.१ टक्के आढळले. हे दोन्ही ग्लायकोल मर्यादेपेक्षा जास्त होते. डायथिलीन ग्लायकोल आणि इथिलीन ग्लायकोल विषारी असून मोठ्या प्रमाणात सेवन केल्यास मृत्यू होऊ शकतो.

