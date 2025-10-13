ETV Bharat / bharat

आयपीएस वाय पूरन कुमार आत्महत्या प्रकरण : पोलीस महासंचालकांना हटवण्यासाठी एकवटली महापंचायत

आयपीएस अधिकारी वाय पूरन कुमार कथित आत्महत्या प्रकरण चिघळलं आहे. हरियाणाचे पोलीस महासंचालकांना हटवण्यासाठी महापंचायत एकवटली आहे.

महापंचायत सदस्य झाले आक्रमक (ETV Bharat)
Published : October 13, 2025 at 12:51 PM IST

चंदीगड : हरियाणामधील आयपीएस अधिकारी वाय. पूरण कुमार यांनी कथित आत्महत्या केल्यानं देशभर मोठी खळबळ उडाली. याप्रकरणी हरियाणा सरकारला राज्याचे पोलीस महासंचालक (DGP) यांना हटवण्यासाठी अनुसूचित जाती जमातीच्या समितीनं रविवारपासून 48 तासांचा कालावधी दिला आहे. त्यामुळे आता आयपीएस अधिकारी वाय पूरन कुमार यांचं कथित आत्महत्या प्रकरण चांगलच तापणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

महापंचायत (ETV Bharat)

पोलीस महासंचालकांना हटवण्यासाठी एकवटली महापंचायत : सेक्टर 20 इथल्या गुरु रविदास गुरुद्वारा इथं रविवारी झालेल्या महापंचायतीत सरकारला अल्टिमेटम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मागासवर्गीय संघटनांनी 31 सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे, या समितीनं महापंचायत बोलावली. महापंचायत स्थळी मोठ्या प्रमाणात पोलीस तैनात असताना, संघटनेनं सरकारला 48 तासांचा अल्टिमेटम दिला. "जर डीजीपी शत्रुजीत कपूर यांना 48 तासांच्या आत हटवलं नाही, तर मोठा निर्णय घेतला जाईल. 48 तासांनंतर, हरियाणा आणि चंदीगड प्रशासनातील अंदाजे 5,00,000 कर्मचारी त्यांच्या सरकारी नोकऱ्यांवरून राजीनामा देतील," असं संघटनेनं स्पष्ट केलं. वाय पूरन कुमार यांच्या मृत्यूनंतर सहा दिवसांनीही त्यांच्या पार्थिवाचं शवविच्छेदन करता आलं नाही. त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत शवविच्छेदनास संमती देण्यास नकार दिला.

महापंचायत सदस्य झाले आक्रमक (ETV Bharat)

आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप : वाय पूरन कुमार यांच्या पत्नी तथा आयएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार यांनी चंदीगड पोलिसांकडं रोहतकचे एसपी नरेंद्र बिजारनिया आणि पोलीस महासंचालकांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. या तक्रारीत त्यांनी वाय पूरन कुमार यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप केला. यावेळी त्यांनी गुन्हा नोंदवण्याची मागणी केली. हरियाणाचे राज्यपाल प्रोफेसर आशिम कुमार घोष यांनी कुमार यांच्या कुटुंबाची भेट घेतली. आयएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली. त्यांनी कुटुंबाचं सांत्वनही केलं. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही आयएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार यांना पत्र लिहून न्यायासाठीच्या त्यांच्या लढाईला पाठिंबा दर्शवला आहे.

