नवी दिल्ली : सणासुदीच्या काळात केंद्र सरकारनं सर्वसामान्यांना आणि व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. आधी असलेल्या जीएसटीच्या चार स्लॅबपैकी 12 टक्के आणि 28 टक्क्यांचा स्लॅब रद्द करण्यात आलाय. त्यामुळं देशात आता फक्त 5 टक्के आणि 18 टक्के असे दोनच जीएसटी स्लॅब असतील. सरकारच्या या निर्णयामुळं इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, खाद्यपदार्थ, साबण, कपडे, पादत्राणे यासह रोजच्या वापराच्या गोष्टी स्वस्त होणार आहेत. सरकारचा हा निर्णय नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी, म्हणजे 22 सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे.
केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय : नवी दिल्लीत जीएसटी कौन्सिलची महत्त्वाची बैठक पार पडली. त्यामध्ये हा मोठा निर्णय घेण्यात आलाय. स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जीएसटीमध्ये बदल होणार असं सांगितलं होतं. त्यावर आता बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आलाय. या निर्णयामुळं सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया केंद्र सरकारकडून मिळत आहे.
कसा आहे नवीन बदल? : देशात लागू असलेल्या 12 टक्के आणि 28 टक्क्यांचा स्लॅब रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. त्यामुळं ज्या वस्तूंवर आधी 28 टक्के जीएसटी लागायचा, त्यावर आता 18 टक्के जीएसटी लागणार आहे. त्याचबरोबर ज्या वस्तूंवर आधी 12 टक्के जीएसटी लागायचा, त्यावर आता पाच टक्के जीएसटी लागणार आहे. तर काही वस्तूंवरील जीएसटी हा शून्य टक्के करण्यात आलाय.