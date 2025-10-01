केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सरकारची दिवाळी भेट; महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांची वाढ
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी १ जुलै २०२५ पासून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता (डीए) आणि निवृत्तीवेतनधारकांना डीआरचा अतिरिक्त हप्ता देण्यास मान्यता देण्यात आली
Published : October 1, 2025 at 4:40 PM IST
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिवाळी आणि दसऱ्यापूर्वी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात (डीए) ३ टक्के वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याची घोषणा केली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक इतर महत्त्वाचे निर्णयही घेण्यात आले.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं की, केंद्र सरकारनं १ जुलैपासून महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीत ३ टक्के वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांसाठी असलेला महागाई भत्ता आता ५५ टक्क्यांवरून ५८ टक्के झाला आहे. ही वाढ १ जुलै २०२५ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल.
#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " the union government has approved an increase in dearness allowance and dearness relief by 3%, effective from july 1." pic.twitter.com/qvsO4a9IxR— ANI (@ANI) October 1, 2025
डीए आणि डीआर म्हणजे काय? डीए म्हणजे महागाई भत्ता असतो. तर डीआर म्हणजे महागाई सवलत असते. डीए आणि डीआर हे सरकारी पगार आणि पेन्शनचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यांचा उद्देश महागाईचा प्रभाव कमी करणं आणि खरेदी शक्ती वाढविणं आहे. सरकार जानेवारी आणि जुलैमध्ये वर्षातून दोनदा त्यांचा आढावा घेते. उदाहरणार्थ, ३०,००० रुपये मूळ पगार असलेल्या कर्मचाऱ्याला दरमहा ९०० रुपये अतिरिक्त मिळतील. तर ४०,००० रुपये कमावणाऱ्या व्यक्तीला १,२०० रुपये अधिक मिळतील. तीन महिन्यांत थकबाकी सुमारे २,७०० ते ३,६०० रुपये मिळणार आहे.
तिजोरीवर ६,६१४.०४ कोटी रुपये इतके बोझा- जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्याची थकबाकी ऑक्टोबरच्या पगारासह दिवाळीच्या अगदी आधी दिली जाईल.या वर्षी महागाई भत्त्यात ही दुसऱ्यांदा वाढ आहे. सरकार वर्षातून दोनदा महागाई भत्त्यात बदल करते. डीए आणि डीआर दोन्हीमध्ये वाढ झाल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी ६,६१४.०४ कोटी रुपये अतिरिक्त बोझा होणार आहे.
मंत्रिमंडळात इतर महत्त्वाचे हे घेतलेत निर्णय
- केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळानं १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ५७ नवीन केंद्रीय विद्यालयांना (केव्ही) मंजुरी दिली आहे.
- राष्ट्रीय महामार्ग-७१५ च्या कालियाबोर-नुमालीगड विभागाचे चौपदरीकरण (८६ किमी, ६,९५७ कोटी रुपये) आहे. यामध्ये काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानात ३४ किमी लांबीचा एलिव्हेटेड व्हायाडक्ट समाविष्ट आहे.
- १,५०० कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या बायोमेडिकल रिसर्च करिअर प्रोग्राम फेज ३ ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
- वंदे मातरम या गाण्याच्या १५० व्या वर्षाच्या उत्सवाला मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली आहे.
हेही वाचा-