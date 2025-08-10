नवी दिल्ली- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डानं (CBSE) दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सीबीएसईच्या निर्णयानुसार दहावी आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षांच्या उत्तरपत्रिकांचं डिजीटल मुल्यांकन होणार आहे. त्यासाठी काही एजन्सीची बोर्डाकडून निवड करण्यात येणार आहे.
सीबीएसईच्या बैठकीमध्ये काही सदस्यांनी दहावी आणि बारावीच्या सर्व विषयांचं मुल्यांकन करण्याचा प्रस्ताव दिला. उत्तरपत्रिकांचे मुल्यांकन कण्याकरिता कमी वेळ लागण्याकरितादेखील डिजीटल मुल्यांकनाचा उपाय सूचविला आहे. सीबीएसईने २०२१४ आणि २०१५ मध्ये काही क्षेत्रीय कार्यालयातील दहावीच्या परीक्षांकरिता डिजीटल मुल्यांकन केलं होतं.
अनुभवी एजन्सीला सोपविलं जाणार काम- सीबीएसईच्या निर्णयानुसार उत्तरपत्रिकांचं डिजीटल मुल्यांकन करण्याची जबाबदारी अनुभव एजन्सीला सोपविलं जाणार आहे. या एजन्सीकडं शाळांचे बोर्ड, विद्यापीठ, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्ये उत्तरपत्रिका तपासण्याच अनुभव असणं आवश्यक असणार आहे. प्रत्यक्षात दहावी आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षांचे मुल्यांकन ही एक गोपनीय प्रक्रिया असते. त्यामुळे हे काम जबाबदारीनं आणि कोणतीही चूक न होता करणं आवश्यक असतं.
डिजीटल मुल्यांकनाकरिता किती येणार खर्च- सीबीएसई बोर्डाकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचे डिजीटल मुल्यांकन करण्याकरिता सुमारे २८ कोटी रुपये खर्च येण्याचा अंदाज आहे. बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार काही विद्यापीठांमध्ये डिजीटल मुल्यांकन करण्यात आल्यानंतर त्याचा फायदा झाल्याचा दिसून आलं. त्यामुळे परीक्षा पद्धतीत पारदर्शकता आणि अचूकता होण्यास मदत झाली आहे
२०२६ पासून नववीकरिता ओपन बुक परीक्षेकरिता मंजुरी- सीबीएसईनं २०२६-२७ या शैक्षणिक सत्रापासून नववीच्या परीक्षेत 'ओपन-बुक' असेसमेंट समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षकांनीही या मुल्यांकनाला संमती दर्शविली आहे. ही नवीन प्रणाली राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या आधारे तयार करण्यात आली आहे. या मुल्यांकनाचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांच्या आकलन आणि विश्लेषणात्मक क्षमतेची चाचणी घेणं आहे, रोटरी पद्धतीने शिकण्याऐवजी. या मुल्यांकनात गणित, विज्ञान आणि सामाजिक विज्ञान यांचा समावेश केला जाईल.
बोर्ड परीक्षेसाठी ७५% उपस्थिती अनिवार्य- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळानं (सीबीएसई) पुन्हा एकदा दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षेला बसण्यासाठी विद्यार्थ्यांची किमान ७५% उपस्थिती अनिवार्य केली आहे. याबाबत बोर्डानं ६ ऑगस्टला परिपत्रक जारी केलं आहे. सीबीएसईनं सर्व संलग्न शाळांना हे नियम लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.