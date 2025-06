ETV Bharat / bharat

25 लाखांची लाच घेणाऱ्या आयआरएस अधिकाऱ्याला अटक, सीबीआयनं घरात छापा टाकून जप्त केली साडेचार कोटींची मालमत्ता! - CENTER GOV BRIBE CASE

सीबीआयनं जप्त केलेली संपत्ती ( Source- ANI )

By ANI Published : June 3, 2025 at 7:39 AM IST | Updated : June 3, 2025 at 8:00 AM IST 1 Min Read

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारकडून प्राप्तिकर चुकविणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येते. मात्र, केंद्र सरकारमधील अधिकारी कारवाईची धमकी देत लाच मागत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. दिल्लीमधील वरिष्ठ भारतीय महसूल सेवा (आयआरएस) अधिकारी अमित कुमार सिंघल यांच्या घरातून आणि इतर ठिकाणावरून सीबीआयनं 1 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे मौल्यवान धातू आणि रोख रक्कम जप्त केली. प्राप्तिकराच्या संदर्भात कारवाई टाळण्यासाठी आयआरएस अधिकारी अमित कुमार सिंघल यांनी एका व्यक्तीकडं 45 लाख रुपयांची मागणी केली होती. चौकशी सुरू असताना सीबीआयनं 2007 बॅचच्या आयआरएस अधिकाऱ्याची मालकी असलेल्या विविध ठिकाणांवर छापा टाकला. छाप्यातून सीबीआयनं 3.5 किलो सोने, 2 किलो चांदी आणि 1 कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली. सीबीआयनं अधिकाऱ्याकडील मौल्यवान वस्तू, लॉकरची कागदपत्रे आणि विविध बँकांमधील 25 बँक खाती आणि दिल्ली, मुंबई आणि पंजाबमधील स्थावर मालमत्ता आणि मालमत्तेची कागदपत्रेदेखील जप्त केली आहेत. अद्याप अधिकाऱ्याकडील सर्व जंगम आणि स्थावर मालमत्तेचे एकूण मूल्य अद्याप निश्चित झालेलं नाही. लाच न दिल्यास कायदेशीर कारवाईची दिली होती धमकी- प्राप्तिकर विभागाकडून कारवाई टळण्याकरिता 45 लाख रुपयांची लाच मागितल्याच्या आरोपाखाली अधिकाऱ्यावर यापूर्वी गुन्हा दाखल करण्यात आला. लाच न दिल्यास कायदेशीर कारवाई, मोठा दंड आणि पालन न केल्यास छळ करण्याची अधिकाऱ्यानं एका व्यक्तीला धमकी दिली होती, असे सीबीआयच्या अधिकाऱ्यानं सांगितलं आहे.

Last Updated : June 3, 2025 at 8:00 AM IST