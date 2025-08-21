मुंबई : भारताच्या ईशान्येकडील प्रदेशातील कठीण पर्वतीय भौगोलिक आव्हानांना सामना करीत भारतीय रेल्वेनं मोठं पाऊल टाकलं आहे. भारतीय रेल्वे ईशान्येकडील आठही राज्यांमध्ये खडक फोडून, पर्वत रांगा पार करून आणि मोठ्या उंचीचे रेल्वे ब्रीज बांधून रेल्वे नेटवर्कचा वेगानं विस्तार आणि विद्युतीकरण करत आहे. मागील दहा वर्षांत या भागातील रेल्वेच्या विकासाचा वेग अडीच पटीनं वाढला असल्याचा दावा रेल्वेनं केलाय. ईशान्य भारतातील रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रकल्प भारतीय रेल्वेच्या ईशान्य सीमावर्ती रेल्वे म्हणजे Northeast Frontier Railway झोनद्वारे राबवण्यात येत आहेत.
नरेंद्र मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट : दरम्यान, ईशान्य भारतातील राज्यांच्या राजधान्या रेल्वे लाईननं जोडणं हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा एक ड्रीम प्रोजेक्ट देखील मानला जातोय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ईशान्येकडील राज्यांना भारताचं विकास इंजिन देखील म्हटलंय. तसंच ईशान्येकडील आठ राज्यांना म्हणजेच अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा या राज्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अष्टलक्ष्मी म्हणून देखील संबोधित केलंय.
बैराबी ते सैरांग रेल्वे प्रकल्प पूर्ण : ईशान्य भारतातील रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पाचा एक भाग असलेला बैराबी ते सैरांग रेल्वे प्रकल्प पूर्ण झाला असून, सप्टेंबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या रेल्वे मार्गाचं लोकार्पण करण्यात येणार आहे. या रेल्वे मार्गामुळं मिझोरामला राजधानी आयझॉलपर्यंत अखंड रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मिळाली आहे. दुसरीकडे त्रिपुरा राज्याची राजधानी आगरतळाला ब्रॉडगेज कनेक्टिव्हिटी मिळाली असून, आगरतळा ते बांगलादेशातील अखौरापर्यंत एक क्रॉस-बॉर्डर लाईन देखील बांधण्यात आलीय.
45 किमी लांबीचा शिवोक-रंगपो मार्ग : याचबरोबर, अरुणाचल प्रदेशातील नाहरलागुन येथे रेल्वे मार्ग पोहोचला असून, सिक्कीममधील रंगपो ते पश्चिम बंगालमधील शिवोक यांना जोडण्याचं काम वेगानं सुरू असल्याची माहिती रेल्वेने दिलीय. हा जवळपास 45 किमी लांबीचा शिवोक-रंगपो मार्ग असल्याचं देखील रेल्वेनं म्हटलंय. 2019 मध्ये भारत सरकारनं अरुणाचल प्रदेशातील तीन रेल्वे प्रकल्पांना हिरवा कंदील दिला होता. यात 378 किमी लांबीची भालुकपोंग ते तवांग रेल्वे लाईन, 248 किमी लांबीची उत्तर लखीमपूर ते सिलापथर लाईन आणि 227 किमी लांबीची पासीघाट ते रुपई रेल्वे लाईन प्रकल्पाचा समावेश असल्याची माहिती रेल्वेनं दिलीय.
व्यापाराच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा प्रकल्प ठरणार : आसाम राज्यातील धेमाजी जिल्ह्यातील मुरकोंगसेलेक ते अरुणाचल प्रदेशातील पासीघाट जिल्ह्याला जोडणार आहे. सोबतच मिझोरम राज्यातील बैराबी ते सैरांग अशी 51.38 किमीची नवीन रेल्वे लाईन पूर्ण झाली असून, बैराबी ते सैरांग दरम्यान होरतोकी, कौनपुई, मुआलखांग अशी तीन रेल्वे स्टेशन उभारण्यात आली आहेत. सप्टेंबर महिन्यात या मार्गाचं लोकार्पण झाल्यानंतर, मिझोरमच्या लोकांसाठी दळणवळण आणि व्यापाराच्या दृष्टीनं एक मोठी संधी उपलब्ध करून देणारा हा प्रकल्प ठरणार असल्याचं रेल्वे प्रशासनानं म्हटलंय.
पिलरची उंची कुतुब मिनारपेक्षा जास्त : ईशान्य सीमावर्ती रेल्वे विभागाचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के. के. शर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पात एकूण 55 मोठे पूल आणि 87 लहान पूल आहेत. सैरांग स्थानकाला जोडणारा पुल क्रमांक 196 हा या रेल्वे मार्गातील एक वैशिष्ट्य असून, या पुलाचा पिलर क्रमांक पी-4 ची उंची कुतुब मिनारहून अधिक आहे. हा प्रकल्पातील सर्वात उंच पिलर आहे. या पिलरची उंची 104 मीटर असून, जी कुतुब मिनारपेक्षा 42 मीटर जास्त आहे. या प्रकल्पात 5 रोड ओव्हर ब्रिज आणि 6 रोड अंडर ब्रिजचाही समावेश आहे. या रेल्वे मार्गात एकूण 48 भुयारी मार्ग असून, त्यांची एकूण लांबी 12 हजार 853 मीटर आहे.
पहिल्यांदा इटानगर रेल्वेनं जोडण्यात आलं : ईशान्य सीमावर्ती रेल्वे विभागाचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के. के. शर्मा यांनी "ईटीव्ही भारत"शी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, "स्वातंत्र्यानंतर या भागांमध्ये कनेक्टिव्हिटी एक समस्याच आहे. इथल्या लोकांना देशाच्या अन्य राज्यात किंवा इतर ठिकाणी जायचं झाल्यास अनेक समस्यांना सामोरे जावं लागतं. या प्रकल्पांतर्गत सुरुवातीला अरुणाचल प्रदेशची राजधानी इटानगर रेल्वेनं जोडण्यात आली. त्यानंतर त्यानंतर त्रिपुराची राजधानी आगरतळा रेल्वेनं जोडण्यात आली. आसामची राजधानी दिसपूर या आधीच रेल्वे मार्गानं जोडण्यात आली होती. आता मिझोरामची राजधानी आयझॉल रेल्वेनं जोडण्यात आली आहे."
राजधान्या जोडण्याचं काम युद्ध पातळीवर : पुढं बोलताना के. के. शर्मा यांनी सांगितलं की, "सध्या मणिपूर इथं काम सुरू असून मणिपूरच्या हाँगसांग स्टेशनपर्यंत काम पूर्ण झालंय. आता हाँगसांग ते इंफाळपर्यंतचं 55 किलोमीटरचे काम बाकी आहे. ते देखील 2028 पर्यंत पूर्ण होईल. सोबतच नागालँड राज्याची राजधानी कोहिमा इथं 2029 पर्यंत रेल्वे लाईन पोहोचवण्याचा आमचा मानस आहे. याचं देखील काम पूर्ण होईल. तसंच सिक्कीममध्ये देखील रेल्वे मार्गाचं काम युद्ध पातळीवर सुरू असून 2027 पर्यंत ते काम पूर्ण होईल. अशाप्रकारे रेल्वेच्या माध्यमातून ईशान्यकेडील राज्यांच्या राजधान्या जोडण्याचं काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे," असं के. के. शर्मा यांनी सांगितलं.
