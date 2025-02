ETV Bharat / bharat

ट्रकला धडकून बस नाल्यात कोसळली, ५ जणांचा मृत्यू - FARIDKOT BUS ACCIDENT

By ETV Bharat Marathi Team

फरीदकोट : पंजाबच्या फरीदकोटमधील कोटकापुरा रोडवर भीषण अपघात झालाय. या अपघातात भरधाव वेगानं जाणारी बस एका ट्रकला धडकली (bus falls into drain after colliding with truck), त्यानंतर बस नाल्यात पडली. अपघाताच्या वेळी बस प्रवाशांनी भरलेली होती. या अपघातात ५ जणांचा मृत्यू झाला. तर अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना उपचारासाठी फरीदकोट येथील गुरु गोविंद सिंग वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. तर या अपघातात 26 जणांचे प्राण वाचल्याचं सांगितलं जातंय.



बसचा वेग जास्त असल्यानं झाला अपघात : बस अपघातादरम्यान सुरक्षित बाहेर पडलेल्या प्रवाशांपैकी एका व्यक्तीनं सांगितलं की, "बसचा वेग खूप जास्त होता. भरधाव वेगातील बस ट्रकला धडकली. धडकेनंतर बस नाल्यात पडली, त्यानंतर काय झाले याबद्दल काहीही कळलं नाही. लोकांनी मला सुरक्षित बाहेर काढलं."