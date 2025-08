ETV Bharat / bharat

ओडिशात अल्पवयीन मुलीला दिलं पेटवून, पीडितेचा दिल्लीतील एम्समध्ये उपचारादरम्यान मृत्यू - ODISHA BURN VICTIM DIES

ओडिशातील भाजलेल्या पीडितेचा दिल्लीतील एम्समध्ये मृत्यू ( File Photo )

Published : August 3, 2025 at 9:54 AM IST | Updated : August 3, 2025 at 10:16 AM IST

भुवनेश्वर : ओडिशाच्या पुरी जिल्ह्यात पंधरा दिवसांपूर्वी तीन अज्ञात हल्लेखोरांनी जाळून टाकलेल्या १५ वर्षीय मुलीचा एम्स-दिल्ली येथे उपचारादरम्यान मृत्यू झालाय, अशी माहिती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी शनिवारी दिली. गंभीर भाजलेल्या अवस्थेत तिला दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात उपचार सुरू होते : पुरी जिल्ह्यातील बालंगा येथील बयाबर गावाजवळ अज्ञात हल्लेखोरांनी तिच्यावर ज्वलनशील पदार्थ ओतून तिला जाळून टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर तिला लगेच एम्स, भुवनेश्वर येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं होतं. अजून चांगले उपचार मिळावेत यासाठी तिला पुन्हा दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र, जगण्यासाठी सुरू असलेली तिची झुंज संपली आणि तिचा मृत्यू झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी दिली.

