हैदराबाद : हैदराबादला प्रमुख मेट्रो शहरांशी जोडणाऱ्या बुलेट ट्रेनचं स्वप्न लवकरच सत्यात उतरण्याच्या मार्गावर आहे. हैदराबाद-मुंबई हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉरसाठीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) रेल्वे बोर्डाकडे पोहोचला आहे, तर हैदराबादला चेन्नई आणि बंगळुरूला आंध्र प्रदेशमार्गे जोडणाऱ्या आणखी दोन कॉरिडॉरसाठी अलाइनमेंट सर्व्हे देखील तयारीच्या मार्गावर आहे. दरम्यान, हे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प जास्तीत जास्त 350 किमी प्रतितास वेगानं आणि सरासरी 250 किमी प्रतितास वेगाने धावणाऱ्या गाड्यांसाठी तयार केले जात आहेत, ज्यामुळं प्रवासाचा वेळ खूपच कमी होऊ शकतो. सध्या, हैदराबाद ते चेन्नई किंवा बंगळुरू हा रेल्वे प्रवास करण्यासाठी 12 ते 13 तास लागतात. मात्र बुलेट ट्रेनद्वारे हाच प्रवास फक्त तीन तासांत पूर्ण करता येऊ शकतो.
580 किमी लांबीचा हाय-स्पीड कॉरिडॉर : हैदराबाद-मुंबई मार्गाच्या डीपीआरमध्ये 11 स्थानकं प्रस्तावित आहेत, ज्यामध्ये तेलंगणामध्ये जवळपास 170 किमी अंतरावर कॉरिडॉर असणार आहे. यात हैदराबाद आणि झहीराबाद इंथ थांबे असतील. दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीनं मंजुरी दिल्यानंतर, भूसंपादन आणि निधीचे पुढील टप्पे सुरू होतील. जर हैदराबाद-चेन्नई आणि हैदराबाद-बंगळुरू मार्ग एकत्रित केले तर, राज्यातून जाणाऱ्या हाय-स्पीड कॉरिडॉरची एकूण लांबी 580 किमी पर्यंत वाढेल.
काय म्हणाले रेल्वेमंत्री? : चेन्नई आणि बंगळुरू मार्गांसाठी सर्वेक्षणाचं काम रेल्वेची उपकंपनी RITES द्वारे केलं जात आहे. या कंपनीनं प्रायोगिक अलाइनमेंट तयार केलं आहे. तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश सरकारशी सल्लामसलत केल्यानंतर हे अंतिम करण्यात येणार आहे. दरम्यान, अधिकारी चेन्नईकडे जाण्यासाठी काझीपेट, नलगोंडा आणि राष्ट्रीय महामार्ग 65 ते विजयवाडा अशा तीन संभाव्य मार्गांचा विचार करत आहेत. सुरुवातीच्या चर्चेनुसार काझीपेट मार्ग लांब असेल, तर नलगोंडा आणि राष्ट्रीय महामार्ग 65 हा पर्याय अधिक सोयीस्कर दिसून येत आहेत. दिल्लीत अलिकडेच झालेल्या बैठकीत तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आणि राज्यातील मंत्र्यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासमोर हा मुद्दा उपस्थित केला. यावर अश्विनी वैष्णव यांनी मुंबई-अहमदाबाद प्रकल्पानंतर, हैदराबादच्या हाय-स्पीड कॉरिडॉरच्या कामाला प्राधान्य दिलं जाईल, असं आश्वासन दिलं आहे.
नवीन ग्रीनफिल्ड मॉडेल : बुलेट ट्रेन लाईन्स पूर्णपणे नवीन ग्रीनफील्ड मार्गांवर बांधल्या जातील. तसंच सध्याच्या ट्रॅकपेक्षा स्वतंत्र असतील. या ट्रॅकवर फक्त बुलेट ट्रेन धावतील, असं सूत्रांनी सांगितलं. दरम्यान, हे कॉरिडॉर एकदा कार्यान्वित झाल्यानंतर, हैदराबादहून मुंबई, चेन्नई, बंगळुरू, कुर्नूल, विजयवाडा आणि गुंटूर इथं लवकर पोहोचता येईल. यामुळं व्यवसाय, शिक्षण आणि आयटी क्षेत्रात संधी वाढतील.
