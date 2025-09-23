ETV Bharat / bharat

तीन मजली इमारत कोसळून दोघांचा मृत्यू, नातेवाईकांकडं गेल्यानं ९ जण वाचले!

इंदूरमध्ये सोमवारी रात्री इमारत कोसळून २ जणांचा मृत्यू झाला. रात्री तीन ते चार तास बचावकार्य करण्यात आलं आहेत.

Building collapse indore
इमारत दुर्घटना (Source- ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

September 23, 2025

भोपाळ(इंदूर)- मध्य प्रदेशमधील इंदूरच्या सेंट्रल कोतवाली ठाण्याच्या हद्दीमधील कोष्टी भागात सोमवारी रात्री दहा वाजता अचानक ३ मजली इमारत कोसळली. या दुर्घटनेत एका तरुणीसह तरुणांचा मृत्यू झाला. तर १२ जण जखमी झाले आहेत. तर चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत. दुर्घटना घडताना इमारतीत अनेकजण लोक होते. घटनास्थळी इंदूर महापालिकेचं पथक आणि पोलिसांचे पथक पोहोचलं होतं. जखमींना उपचाराकरिता रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

कोष्टी गल्लीत शब्बू अन्सारी यांची सुमारे १५ वर्षे जुनी असलेली ३ मजली इमारत होती. या इमारतीत ४ कुटुंब काम करत होते. इमारत कोसळण्यापूर्वी या इमारतमधील ९ लोक हे नातेवाईकांकडं गेले होते. त्यामुळे त्यांचे प्राण वाचले आहेत. इमारत कोसळल्यानंतर ढिगाऱ्याखाली १४ लोक दबले गेले होते. पावसामुळे इमारतीला भेगा पडल्या होत्या. तसेच इमारतीच्या तळघरात सतत पाणी साचण्याची समस्या होती. त्यामुळे जमीन दबून इमारत कोसळल्याचा अंदाज आहे.

इमारत कोसळल्याची माहिती मिळताच पोलीस आणि इंदूर महापालिकेचं पथक घटनास्थळी पोहोचलं. महापौर पुष्यमित्र भार्गव आणि इंदूर पोलीस आयुक्त संतोष सिंह घटनास्थळी पोहोचले. घटनास्थळी तत्काळ बचावकार्य हाती घेण्यात आलं. रात्री बारा वाजण्याच्या सुमारास १० लोकांना इंदूरमधील एमवाय रुग्णालयात पाठविण्यात आलं. तर ढिगाऱ्याखाली ३ लोक दबले गेल्यानंतर त्यांची सुटका करण्याकरिता रात्री उशिरापर्यंत बचाव मोहिम सुरू होती. घटनास्थळी बघ्यांनी गर्दी केली होती.

जखमींवर उपचार सुरू- घटनेबाबत जिल्हाधिकारी शिवम वर्मा म्हणाले, ढिगाऱ्याखाली दबले गेलेल्या लोकांना मंगळवारी पहाटे ४ वाजेपर्यंत बाहेर काढण्यात आले. त्यामधील दोघांचा मृत्यू झाला आहे. भाजपा आमदार गोलू शुक्लासहित इतर लोकप्रतिनिधींनी घटनास्थळी भेट दिली. दुर्घटनेबाबत भाजपा आमदार शुक्ला यांनी चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, या क्षेत्रातील अतिक्रमण हटविण्याकरिता इंदूर महानगरपालिकेला अनेकवेळा पत्र लिहिलं आहे. एवढी मोठी दुर्घटना घडली आहे. ते पाहता अतिक्रमणांवर कारवाई केली जाणार आहे.

