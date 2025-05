ETV Bharat / bharat

ऑपरेशन सिंदूरमध्ये बीएसएफकडून दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त, सुरक्षा दलानां जारी केला व्हिडिओ - OPERATION SINDOOR

बीएसएफ जम्मू फ्रंटियरचे महानिरीक्षक शशांक आनंद यांची पत्रकार परिषद ( PTI )

Published : May 27, 2025 at 7:25 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 7:57 PM IST

श्रीनगर - पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत-पाकमध्ये तणावाची स्थिती असताना गोळीबारात बीएसएफनं अनेक पाकिस्तानी चौक्यांचे मोठे नुकसान केलं. त्यानंतर पाकिस्तानकडून झालेल्या गोळीबारात बीएसएफ जवानांचं कोणतही नुकसान झालं नसल्याची माहिती जम्मू फ्रंटियर बीएसएफचे आयजी शशांक आनंद यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. बीएसएफचे आयजी म्हणाले, आम्ही ८ मे रोजी कारवाई केली. ९ मे रोजी, पाकिस्ताननं सांबा भागातून जम्मूच्या उत्तरेकडील भागात आंतरराष्ट्रीय सीमेवर कोणत्याही प्रकारची सूचना न देता अचानक गोळीबार सुरू केला. त्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी बीएसएफचे जवान आधीच तयार होते. ९ आणि १० मे रोजी बीएसएफनं पाकिस्तान सीमेवर जोरदार गोळीबार केला. आम्हाला संधी मिळाली असती तर आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळील दहशतवादी अड्ड्यांवरही हल्ला करण्याचं आम्ही नियोजन केलं होतं. बीएसएफनं जारी केलेला व्हिडिओ (Source- BSF)

