लखनऊ : 1999 मध्ये घरातून गायब झालेला राकेश 26 वर्षांनी त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना भेटला. उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर जिल्ह्यातील मुमरेजपूर गावातील राकेशनं अनेक वर्षांच्या प्रवासानंतर अखेर त्याच्या कुटुंबीयांना पुन्हा भेटून सर्वांना भावनिक केलं. ही घटना बुधवारी भरतपूर येथील 'अपना घर आश्रमा'त (Apna Ghar Ashram) घडली. जिथं मुनेश आणि बबलू या भावांनी राकेशची ओळख पटवली.
कारगिल युद्धादरम्यान राकेश कुटुंबापासून झाला वेगळा : उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर येथून भरतपूरच्या अपना घर आश्रमात आलेले मुनेश कुमार यांनी सांगितलं की, "1999 मध्ये कारगिल युद्धादरम्यान ते आणि त्यांचा दुसरा भाऊ रजनीश सैन्यात सेवा करत होते. या काळात जून 1999 मध्ये राकेश कोणालाही न सांगता घरातून निघून गेला. कुटुंबाला वाटलं की तो अभ्यास टाळण्यासाठी घरातून निघून गेला आहे. परंतु त्यानंतर त्याचा कोणताही पत्ता लागला नाही. सर्व प्रयत्न करूनही त्याला शोधणं शक्य झालं नाही आणि कुटुंबानं तो कधीही परत येणार नाही हे मान्य केलं."
काय आहे घटना? : घर सोडल्यानंतर राकेशला अनेक कठीण परिस्थितींचा सामना करावा लागला. घर सोडल्यानंतर तो गुजरातला पोहोचला, पण अल्पवयीन असल्यानं त्याला काम मिळत नव्हतं आणि तो भटकत राहिला. काही वर्षांनी तो एका कारखान्यात काम करू लागला, पण एक वर्षापूर्वी झालेल्या एका वेदनादायक घटनेनं त्याचं आयुष्य बदलून टाकलं. कारखान्यात काम करत असताना, रसायनांच्या संपर्कात आल्यानं राकेशचं शरीर 50 टक्के भाजलं. उपचाराअभावी त्याची प्रकृती गंभीर झाली. जखमानं त्रस्त असलेल्या राकेशला डॉक्टरांनी थंड भागात जाण्याचा सल्ला दिला. पण घरी परतण्याची हिंमत नसल्यानं तो हरिद्वारला गेला.
26 वर्षांनी हरवलेला भाऊ कुटुंबीयांना पुन्हा भेटला : "सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी, 'अपना घर'ची रुग्णवाहिका हरिद्वारमध्ये असहाय्य लोकांना वाचवत होती. तेव्हा पथकानं राकेशला गंगेच्या काठावर भाजलेल्या आणि जखमांनी त्रस्त असल्याचं पाहिलं आणि त्याला भरतपूर आश्रमात दाखल केलं. तिथं, त्याच्यावर उपचार करण्यात आले. काळजी घेतल्यानंतर, त्याची प्रकृती हळूहळू सुधारत गेली आणि समुपदेशनादरम्यान त्यानं त्याच्या गावाचं नाव सांगितलं. त्या माहितीच्या आधारे आश्रमाच्या पुनर्वसन पथकानं बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) जिल्ह्यातील मुमरेजपूर या गावाशी संपर्क साधला आणि त्याचा भाऊ मुनेश आणि बबलू यांना माहिती दिली. बुधवारी, दोन्ही भाऊ भरतपूरला पोहोचले आणि योग्य ओळखपत्रं सादर केल्यानंतर राकेशला सोबत घेऊन गेले," अशी माहिती आश्रमाचे सचिव बसंतलाल गुप्ता यांनी दिली.
हेही वाचा -