दिल्लीतील ३०० शाळांसह मुंबईतील रेल्वे स्टेशनवर बॉम्ब ठेवल्याची धमकी; अज्ञाताचा पोलिसांकडून शोध सुरू

रविवारी देशाच्या आर्थिक राजनाधीसह, दिल्लीत बॉम्ब ठेवण्यात आल्याचे ई-मेल अज्ञाताकडून करण्यात आले. या अज्ञात व्यक्तीचा पोलिसांकडून शोध सुरू आहे.

बॉम्ब असल्याची धमकीनंतर बॉम्बनाशक पथक घटनास्थळी
By ANI

Published : September 29, 2025 at 12:55 AM IST

नवी दिल्ली- राजधानीतील ३०० हून अधिक शाळा, देशभरातील अनेक विमानतळांवर बॉम्बस्फोट असल्याच्या धमकी असलेल्याचे ई-मेल अनेक संस्थांसह विमानतळांना मिळाले. मुंबईतही पोलिसांना असे संदेश मिळाले. सुदैवानं कोणतीही स्फोटक वस्तू आढळलेली नाही.

सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल आणि कुतुबमिनारजवळील सर्वोदय विद्यालयाव्यतिरिक्त, आयजीआय विमानतळावर स्फोटके ठेवल्याचा दावा केलेल्या ईमेलमध्ये करण्यात आला होता. या दावे खोटे असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.. हे मेल 'टेररिझर्स१११' या गटानं पाठवले होते. यापूर्वीही असे धमकीचे संदेश पाठवले होते. दिल्लीतील शाळा आणि संस्थांच्या ३०० हून अधिक ई-मेल पत्त्यांवर सकाळी ६.०८ वाजता संदेश आले. तसेच देशातील इतर विमानतळांसह दिल्ली विमानतळावरदेखील मिळाल्याचे एका पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितले. तुमच्या इमारतीभोवती बॉम्ब ठेवले आहेत. प्रतिक्रिया द्या किंवा संकटाचा सामना करा, अशी ई-मेलमध्ये धमकी दिली होती. पोलीस, बॉम्ब निकामी पथके (बीडीएस), श्वान पथके आणि अग्निशमन दलाचे जवानांनी तातडीने प्रभावित ठिकाणी शोध घेतला. तथापि, सुरक्षा यंत्रणांना आतापर्यंत त्यांच्या तपासात कोणतीही संशयास्पद वस्तू सापडलेली नाही.

अफवांकडं दुर्लक्ष करण्याचं आवाहन- यापूर्वीदेखील बहुतेक धमक्या खोट्या असल्याचं सिद्ध झालं आहे. दिल्ली पोलिसांनी जनतेला अफवांकडे लक्ष देऊ नका, असे आवाहन केलं आहे. पोलीस सुरक्षा व्यवस्थेवर सतत लक्ष ठेवून आहेत. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच ईमेलची सत्यता आणि त्यामागील हेतू याबद्दल स्पष्ट चित्र समोर येणार असल्याचं अधिकाऱ्यानं म्हटलं आहे.

मुंबईतही बॉम्ब ठेवल्याची धमकी- मुंबईतील शिवाजी पार्क पोलीस स्टेशनला बॉम्बची धमकी मिळाली होती. दादर रेल्वे स्टेशनवर बॉम्ब ठेवल्याचा दावा करण्यात आला होता. पोलिसांनी जीआरपी आणि बॉम्ब शोध पथकासह स्टेशन आणि आजूबाजूच्या परिसरात शोध घेतला. परंतु, त्यांना कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली नाही. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस बॉम्बची धमकी देणाऱ्या अज्ञात व्यक्तीचा शोध घेत आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार बनावट कॉल असल्याचं दिसून आल्याचं मुंबई पोलिसांनी म्हटलं आहे.

आठ दिवसांपूर्वी मिळाला होता धमकीचा मेसेज- आठ दिवसांपूर्वी, दिल्लीतील डीपीएस द्वारका, कृष्णा मॉडेल पब्लिक स्कूल आणि सर्वोदय विद्यालयासह अनेक शाळांना फोन कॉलद्वारे बॉम्बच्या धमक्या मिळाल्या होत्या. खबरदारी म्हणून, विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांना शाळेतून बाहेर काढण्यात आले होते. शाळा बंद करण्याची आणि त्या दिवशी नियोजित मध्यावधी परीक्षा पुढे ढकलण्याचा प्रशासनानं निर्णय घेतला होता.

