दिल्ली पाठोपाठ मुंबई उच्च न्यायालय बॉम्बनं उडवण्याची धमकी; न्यायालयाच्या आवारात शोध मोहीम सुरू
दिल्ली पाठोपाठ मुंबई उच्च न्यायालयाला बॉम्बनं उडवण्याची धमकी मिळाली आहे. यानंतर पोलीस उच्च न्यायालय परिसरात शोध मोहिम राबवत आहेत. त्यामुळं अनेक सुनावणी पुढं ढकलल्या आहेत.
Published : September 12, 2025 at 2:59 PM IST|
Updated : September 12, 2025 at 3:25 PM IST
नवी दिल्ली/मुंबई : दिल्ली उच्च न्यायालयापाठोपाठ मुंबई उच्च न्यायालयाला बॉम्बनं उडवण्याची धमकी मिळाली आहे. त्यामुळं उच्च न्यायालयाचा परिसर रिकामा करण्यात आला आहे. न्यायाधीशांनी सर्व न्यायालयीन कामकाज पुढं ढकललं आहे. बॉम्बनं उडवण्याची धमकी दिल्यामुळं दिल्ली आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचा परिसर मोकळा करण्यात आला.
दिल्ली उच्च न्यायालयापाठोपाठ मुंबई उच्च न्यायालय बॉम्बनं उडवण्याचा संदेश मिळाल्यानंतर पोलीस उच्च न्यायालय परिसरात शोध मोहीम राबवत आहेत. शोध मोहिमेदरम्यान पोलिसांनी न्यायालयाचा परिसर रिकामा केलाय. उच्च न्यायालयात शोध मोहीम सुरू असल्यामुळं अनेक न्यायालयीन सुनावण्या पुढं ढकलल्या आहेत.
बॉम्बच्या धमकीनंतर न्यायालयात गोंधळ : आज सकाळी दिल्ली उच्च न्यायालयाला ई-मेलवर बॉम्बची धमकी मिळल्यानंतर न्यायाधीश, वकील आणि नागरिकांनी न्यायालयातून बाहेर पडायला सुरूवात केली. अचानक झालेल्या या प्रकारामुळं सर्वत्र गोंधळाचं वातावरण आहे. दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयात बॉम्ब निकामी पथकाला बोलावलं आहे.
मेलद्वारे दिल्ली उच्च न्यायालय उडवण्याची धमकी : 'न्यायाधीशांच्या खोलीच्या कोर्टरूममध्ये 3 बॉम्ब ठेवले आहेत. दुपारी 2 वाजेपर्यंत न्यायालय रिकामा करा.' असा संदेश असणारा ई-मेल शुक्रवारी सकाळी 10.41 वाजता दिल्ली उच्च न्यायालयाला मिळाला. तसंच यामध्ये पाकिस्तान आणि तामिळनाडू यांच्यात संगनमत असल्याचं लिहिलं आहे. हा धमकीचा ई-मेल मिळाल्यानंतर दिल्ली पोलीस सक्रिय झाले. न्यायालय परिसर रिकामा केला. पोलीस आणि शोध पथकं उच्च न्यायालय परिसरात शोध मोहीम सुरू आहे.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Bombay High Court received a bomb threat.— ANI (@ANI) September 12, 2025
A lawyer, Advocate Mangala Waghe says, " bombay high court received a bomb threat today. so, the court has been vacated...police are investigating it..." pic.twitter.com/dns5nS9V8S
सतत येत आहेत बॉम्ब धमकीचे संदेश : राजधानी दिल्लीत बॉम्ब धमकीचे संदेश सतत येत आहेत. अलिकडेच मौलाना आझाद मेडिकल कॉलेज आणि दिल्ली सचिवालयात बॉम्बच्या धमक्या मिळाल्या होत्या. ई-मेलमध्ये स्फोटाची वेळ देखील नमूद केली आहे. ई-मेलमध्ये असं लिहिलं होतं की दोन्ही ठिकाणी बॉम्ब स्फोट केले जातील. धमकीचा ई-मेल मिळताच पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांनी कारवाई केली. खबरदारी म्हणून दोन्ही ठिकाणी सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. तसंच शोध मोहीम सुरू आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, एक धमकीचा ई-मेल आला होता. त्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तत्काळ याची माहिती देण्यात आली. मुख्यमंत्री सचिवालयातील बॉम्ब निकामी पथकाच्या बरोबरीनं तपास सुरू करण्यात आला. त्याचप्रमाणं मौलाना आझाद मेडिकल कॉलेजमध्येही शोध मोहीम राबवण्यात आली.
मुंबई उच्च न्यायालयाला बॉम्बनं उडवण्याची धमकी : दिल्ली उच्च न्यायालया पाठोपाठ मुंबई उच्च न्यायालयाला बॉम्बनं उडवण्याची धमकी मिळाली आहे. "आज मुंबई उच्च न्यायालयाला बॉम्बनं उडवण्याची धमकी मिळाली. त्यामुळं न्यायालय परिसर रिकामा करण्यात आलाय. तसंच पोलीस या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत, अशी प्रतिक्रिया वकील मंगला वाघे यांनी दिली. "मुंबई उच्च न्यायालयाला बॉम्बची धमकी मिळाल्यानंतर पोलिसांनी आम्हाला न्यायालय परिसरातून बाहेर जायला सांगितलं," अशी प्रतिक्रिया उच्च न्यायालयाच्या एका वकिलानं दिली.
