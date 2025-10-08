'आई' रिद्धी अन् 'मुलगी' मीरा यांच्यात रक्तरंजित संघर्ष, पर्यटकही झाले अवाक्
दोन वाघिणींमध्ये जागेच्या वादावरून एक भयंकर युद्ध झाले. तो संघर्ष पाहिल्यानंतर पर्यटकांच्या अंगावरही काटा उभा राहिला. खरं तर हा संघर्ष रणथंभोरच्या झोन 3 मध्ये घडलाय.
Published : October 8, 2025 at 3:34 PM IST
सवाई माधोपूर : गेल्या काही वर्षांपासून देशात वाघांची संख्या झपाट्यानं वाढत आहे. त्यामुळेच वाघांसाठी अभयारण्यंही छोटी पडू लागली आहेत. त्यातून अनेक वाघ एकमेकांच्या भागावर ताबा मिळवण्यासाठी संघर्ष करताना पाहायला मिळतात. बऱ्याचदा वाघांच्या झटपटीत पराभव पत्करावा लागलेल्या वाघाला त्या भागातून काढता पाय घ्यावा लागतो. राष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्ध असलेलं रणथंभोर व्याघ्र प्रकल्पाला भेट देणाऱ्या पर्यटकांना असंच एक अचंबित करणारं दृश्ये पाहायला मिळालं आहे. सफारीवर असलेल्या पर्यटकांनी एक नेत्रदीपक आणि रोमांचक दृश्य पाहिले. दोन वाघिणींमध्ये जागेच्या वादावरून एक भयंकर लढाई सुरू होती. तो संघर्ष पाहिल्यानंतर पर्यटकांच्या अंगावरही काटा उभा राहिला होता. खरं तर हा संघर्ष रणथंभोरच्या झोन 3 मध्ये घडलाय.
वन विभागाचे पथक परिस्थितीवर लक्ष ठेवून : डीएफओ टुरिझम प्रमोद धाकड सांगतात की, रिद्धी आणि तिची मुलगी मीरा यापूर्वीही रणथंभोर व्याघ्र प्रकल्पाच्या झोन 3 मध्ये लढल्या होत्या. त्यानंतर त्यांनी त्यांची भूमिका अन् जागा बदलली होती. वन विभागाचे पथक या लढाईत वाघिणीला दुखापत होऊ नये, यासाठी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. डॉक्टरांनी परिस्थितीची तपासणी केल्यानंतरच पुढची माहिती मिळणार आहे.
मुलगी मीराने केलं बंड : आता दोन्ही वाघिणीच्या लढाईचा व्हिडीओ समोर आला आहे. त्यात वाघिणी टी-124 रिद्धी आणि तिची मुलगी मीरा यांच्यातील रक्तरंजित लढाई पाहायला मिळत आहे. आई-मुलीच्या या भयंकर संघर्षाने रणथंभोर जंगल हादरले असून, त्यांच्या गर्जनांनी परिसरही दणाणून गेलाय. रणथंभोरच्या झोन 3 मध्ये पर्यटक वाघ सफारीवर होते. रिद्धीचे तीन लहान बछडे पहिल्यांदा दिसले. त्यानंतर त्या दोन्ही वाघिणी समोरासमोर आल्या. मीराने बंड केले आणि तिच्या आईचा प्रदेश ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला.
तर मुलगी मीराने पराभव स्वीकारला : खरं तर हा संघर्ष लवकरच रक्तरंजित युद्धात रूपांतरित झालाय. या प्रादेशिक लढाईत आई रिद्धी विजयी झाली, तर मुलगी मीराने पराभव स्वीकारला. पर्यटकांनी हे दुर्मीळ आणि धोकादायक दृश्य कॅमेऱ्यात कैद केलंय. येथे यापूर्वीही अनेक वेळा वाघांचे संघर्ष पाहिले गेले आहेत.
