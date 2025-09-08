ETV Bharat / bharat

भारतातील अनेक भागात दिसलं चंद्रग्रहण; तळपत्या चंद्राचं दर्शन, 'नासा'ने केले फोटो शेयर

भारतातील अनेक भागात रविवारी रात्री 9.58 ते मध्यरात्री 1.26 दरम्यान चंद्रग्रहण दिसलं आहे.

भारतात दिसलं पूर्ण चंद्रग्रहण (ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 8, 2025 at 12:27 AM IST

हैदराबाद : भारतातील अनेक भागात रविवारी रात्री 9.58 ते मध्यरात्री 1.26 दरम्यान चंद्रग्रहण दिसलं आहे. आकाश स्वच्छ असल्याने हे चंद्रग्रहण देशातील विविध भागात स्पष्ट दिसून येत होते.

वर्षातील शेवटचे चंद्रग्रहण रविवारी रात्रीपासून सुरू झाले आहे आणि त्याचे दर्शन देशाच्या अनेक भागात दिसून येत आहे. हिंदू कॅलेंडरनुसार, हे ग्रहण भाद्रपद महिन्याच्या पौर्णिमेच्या तारखेला होत आहे, जे आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून विशेषतः महत्वाचे मानले जाते.

हे चंद्रग्रहण रविवारी रात्री 01:26 वाजता संपेल. विविध सांस्कृतिक आणि धार्मिक परंपरांमध्ये या ग्रहणाचा काळ आणि त्याचा परिणाम यांचे विशेष महत्त्व आहे.

चंद्रग्रहण सुरू झाल्याच्या पहिल्या काही तासांचे फोटो नासाने पोस्ट केले आहेत. मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, जयपूर, कोची, तिरुअनंतपुरम, बंगळुरु यासह देशातील विविध भागात पूर्ण चंद्रग्रहण दिसलं आहे.

झारखंडमधील रांची शहरातही चंद्रग्रहणादरम्यान 'ब्लड मून'चे अद्भुत दृश्य दिसते. हे चंद्रग्रहण काही लोकांनी पाहण्याचा आनंद लुटला.

चंद्रग्रहण म्हणजे काय? : जेव्हा पृथ्वी, सूर्य आणि चंद्राच्या बरोबर मध्ये येते, तेव्हा पृथ्वीची सावली चंद्रावर पडते, ज्यामुळं चंद्रग्रहण (Lunar Eclipse) होतं. ही घटना विशेष आहे कारण हे ग्रहण भारताच्या सर्व भागांतून पाहता आलं. हे ग्रहण अतिशय तुलनेनं दुर्मिळ आहे. यापूर्वी असं चंद्रग्रहण 2018 मध्ये झालं होतं, आणि यानंतर असंच ग्रहण 31 डिसेंबर 2028 रोजी दिसणार आहे.

खगोलशास्त्रज्ञांसाठी महत्त्वाचं आहे हे ग्रहण : खगोलशास्त्रज्ञ, विशेषतः वातावरणीय शास्त्रज्ञ, या घटनेच्या रंगाचं विश्लेषण करून वातावरणातील धूळ आणि एरोसोलची माहिती मिळवतात.

