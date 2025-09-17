मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त 70 देशांमध्ये एकाच वेळी रक्तदान शिबिरे; एक नवा जागतिक विक्रम प्रस्थापित
भाजपाचे पदाधिकारी आणि नेतेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत विविध ठिकाणी कार्यक्रमांचे आयोजन करीत आहेत.
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज 75 वर्षांचे होत आहेत. देशभरातील भाजपा कार्यकर्ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा वाढदिवस (सेवा पंधरवडा) साजरा करीत आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त भाजपा कार्यकर्ते विविध ठिकाणी कार्यक्रमांचे आयोजन करीत आहेत. भाजपाचे पदाधिकारी आणि नेतेही या निमित्ताने राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत विविध ठिकाणी कार्यक्रमांचे आयोजन करीत आहेत.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी केले रक्तदान : दरम्यान, राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत दिल्ली प्रदेश भाजपाने "स्वच्छता ही सेवा" मोहिमेअंतर्गत रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले होते. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी या कार्यक्रमात रक्तदान केले. दिल्ली सरकारमधील मंत्री प्रवेश वर्मा, दिल्ली भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, मनजिंदर सिंग सिरसा आणि अनेक प्रमुख भाजपा नेत्यांनी रक्तदान केले.
एकाच दिवसांत सर्वाधिक रक्तदान करण्याचा जागतिक विक्रम : पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त एक जागतिक विक्रम प्रस्थापित होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त दिल्ली आणि देशभरात एकाच दिवसांत सर्वाधिक रक्तदान करण्याचा जागतिक विक्रम प्रस्थापित करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषदेतर्फे "रक्तदान अमृत महोत्सव 2.0" नावाच्या एका रक्तदान मोहिमेचे आयोजन करण्यात आलंय, ज्याचे उद्दिष्ट एकाच दिवशी 3,00,000 युनिट रक्त गोळा करणे आहे. हा विश्वविक्रम साध्य करण्यासाठी देशभरातील 7 हजार ठिकाणी एकाच वेळी रक्तदान शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत.
भारताबाहेरील 70 देशांमध्ये रक्तदान शिबिरे : तसेच विविध दूतावासांच्या माध्यमातून अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद नेपाळ, अमेरिका, यूके, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दुबई आणि आफ्रिकन देशांसह भारताबाहेरील 70 देशांमध्ये रक्तदान शिबिरे आयोजित करीत आहेत. या मोहिमेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच भारत सरकारच्या विविध मंत्रालयांचा पाठिंबा मिळाला आहे. ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी शिक्षण, रेल्वे, आरोग्य आणि क्रीडा आणि युवा व्यवहार मंत्रालयांनी पूर्ण सहकार्य केले आहे. दिल्लीत, केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय क्रीडा आणि युवा मंत्री मनसुख मांडवीय आणि केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल हे अनुव्रत भवन येथे रक्तदान करतील. विशेष म्हणजे अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषदेने यापूर्वी रक्तदान शिबिरांद्वारे एकाच दिवसात सर्वाधिक युनिट रक्त गोळा करण्याचा जागतिक विक्रम केला होता, 2022 मध्ये एकाच दिवसात 2.5 लाख युनिट रक्त गोळा झाले होते.
मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदींना दिल्या शुभेच्छा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 75 व्या वाढदिवसानिमित्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या की, "देशाचे पंतप्रधान, ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि नेतृत्वाखाली संपूर्ण देश प्रगती करीत आहे, प्रत्येक सुख-दुःखात ते दिल्लीच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत. त्यांनी दिल्ली शहराच्या प्रगतीसाठी मदत करणाऱ्या अनेक योजना दिल्या आहेत. आयुष्मान योजनेपासून शिक्षण आणि इतर सर्व सुविधांपर्यंत दिल्लीला खूप फायदा झाला. माझ्या आणि दिल्लीच्या संपूर्ण जनतेच्या वतीने मी पंतप्रधानांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त मनापासून अभिनंदन आणि शुभेच्छा देते."
पंतप्रधानांच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना : पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त दिल्ली सरकारचे मंत्री कपिल मिश्रा यांनी हनुमान मंदिराला भेट दिली आणि पंतप्रधान मोदींच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना केली. "पंतप्रधान मोदींच्या 75 व्या वाढदिवसानिमित्त ते म्हणाले की, "आज पंतप्रधान मोदींचा वाढदिवस आहे, म्हणून आम्ही येथे हनुमान मंदिरात आलो आहोत. आम्ही पंतप्रधान मोदींच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि चांगल्या आरोग्यासाठी प्रार्थना केलीय. देव त्यांना आशीर्वाद देत राहो आणि त्यांना अधिक शक्ती देवो." केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यागराज स्टेडियममध्ये होणाऱ्या एका कार्यक्रमात 15 मोठ्या प्रकल्पांचे उद्घाटन करतील. दिल्ली सरकारच्या 'सेवा पखवाडा'चा शुभारंभ होणार आहे.
