मुंबईवर हल्ला झाल्यानंतरही पाकिस्तानला प्रत्युत्तर का दिलं नाही? चिदंबरम यांच्या खुलाशानंतर भाजपाची काँग्रेसवर टीका

मुंबईवरील हल्ल्यानंतर अमेरिकेच्या दबावातून भारतानं पाकिस्तानवर कारवाई केली नसल्याचं माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी म्हटलं. त्यावर भाजपानं टीका केली.

Mumbai terror attack
संग्रहित-पी.चिदंबरम (Source- ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2025 at 4:59 PM IST

2 Min Read
नवी दिल्ली- काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मुंबईवर झालेल्या २६/११ हल्ल्याबाबत महत्त्वाचा खुलासा केला आहे. त्यांनी एका माध्यमांशी बोलताना मुंबईवरील हल्ल्यानंतर पाकिस्तान विरोधात कठोर कारवाई न करण्यामागील कारण सांगितलं आहे. अमेरिकेच्या दबावामुळे पाकिस्तान विरोधात कारवाई न केल्याचं चिदंबरम यांनी सांगितलं. त्यावर भाजपानं काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. भाजपाच्या काही नेत्यांनी काँग्रेसवर टीका करत खूप उशीर झाल्याचं म्हटलं आहे.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू यांनी मंगळवारी म्हटलं की, काँग्रेस पक्षानं केलेल्या पापांची भारताला मोठी किंमत चुकवावी लागली आहे. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी म्हटलं, २०११ मध्ये मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर काँग्रेसनं विदेशाच्या दबावामुळे चुकीच्या पद्धतीनं परिस्थिती सांभाळली आहे. रिजीजू यांनी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेता पी. चिदंबरम यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.रिजीजू यांनी एक्स अकाउंटवर पोस्ट करत म्हटलं, वेळ बदलली आहे. भारत आता कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्याला सहन करत नाही. त्यावेळेस युद्ध करू नका, असे संपूर्ण जगातून भारताला सांगण्यात येत होते.

पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देण्याकरिता विचार होता-तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखील यूपीए सरकारमध्ये पी. चिदंबरम हे गृहमंत्री म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी म्हटलं, सैन्यदलाकडून कारवाई करून मुंबईवरील हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देण्याकरिता विचार होता. मात्र, अमेरिकेसह अन्य देशांच्या दबावामुळे अशी कारवाई केली नाही. त्यावेळेस कोंडोलीजा राईस या अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री म्हणून कार्यरत होत्या. मी पदभार सांभाळण्यानंतर त्या दोन-तीन दिवसांमध्ये मला आणि पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी आल्या होत्या. कृपया प्रत्युत्तर देऊ नका, असे त्यांनी सांगितलं. हा निर्णय सरकार घेईल, असे मी त्यांना सांगितलं. त्यावेळेस आम्ही प्रत्युत्तर म्हणून कारवाई करावी, असा माझ्या मनात विचार आला. ज्यावेळेस हल्ला सुरू होता, तेव्हादेखील पंतप्रधानांनी चर्चा केली होती. मात्र, आम्ही कोणताही हल्ला करू नये असा निर्णय घेण्याकरिता दुसऱ्या देशांचे परराष्ट्र मंत्रालय आणि भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचा प्रभाव होता.

भाजपा नेत्यांची काँग्रेसवर टीका-भाजपाचे नेते शहजाद पुनावाला यांनी एक्स मीडियावर पोस्ट करत म्हटलं, यूपीए सरकार सोनिया गांधी यांचे आदेश कशामुळे ऐकत होते? त्यांनी गृहमंत्र्यांवर दबाव टाकला होता का? यूपीए सरकारनं शेवटी पाकिस्तानला अत्यंत जवळचा देश (मोस्ट फेव्हरेबल नेशन) म्हणून दर्जा दिला. अनेक दहशतवाद्यांनी हल्ले करूनही कारवाई केली नाही. अनेक लोकांनी जीव गमविला.

ऑपरेशन सिंदूर राबवून पाकिस्तानला प्रत्युत्तर-पहलगाम येथील दहशतवाद्यांनी हल्ल्यानंतर भारतानं ऑपरेशन सिंदूर मोहिम राबवून पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांचे तळ उद्धवस्त केले. दोन्ही देशामध्ये शस्त्रसंधी झाल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शांती निर्माण झाल्याचे श्रेय घेण्याचा वारंवार प्रयत्न केला. मात्र, भारतानं द्विपक्षीय संबंधात तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही, असे सूचीत केलं आहे.

