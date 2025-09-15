बिहारला 36000 कोटींच्या प्रकल्पांसह नवी विमानतळ मिळणार, पंतप्रधान मोदी पूर्णिया विमानतळाचे उद्घाटन करणार
विमानतळ टर्मिनलसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुमारे 36 हजार कोटी रुपयांच्या विकास योजनांचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन करतील.
Published : September 15, 2025 at 10:58 AM IST
पूर्णिया : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज बिहारमधील पूर्णिया विमानतळाच्या नव्याने बांधलेल्या टर्मिनल इमारतीचे उद्घाटन करणार आहेत. या पावलामुळे उत्तर बिहार आणि सीमांचलसाठी हवाई संपर्काची दशकांपासूनची मागणी पूर्ण होणार आहे. आतापर्यंत हवाई सुविधांपासून वंचित असलेल्या या भागाला प्रादेशिक संपर्काची मोठी भेट मिळणार आहे. आजपासून येथून हवाई प्रवासदेखील सुरू होणार आहे.
36 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन : विमानतळ टर्मिनलसह पंतप्रधान सुमारे 36 हजार कोटी रुपयांच्या विकास योजनांचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन करतील. या प्रकल्पांमध्ये रस्ते, वीज, शेती आणि शिक्षणाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या कामांचा समावेश असेल, ज्याचा थेट फायदा सीमांचल आणि कोसी-मिथिला प्रदेशाला होणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी राष्ट्रीय मखाना मंडळ : 'राष्ट्रीय मखाना मंडळा'ची स्थापना पूर्णिया येथूनही जाहीर केली जाणार आहे. बिहारच्या मखानाला आंतरराष्ट्रीय ओळख मिळाली आहे. या मंडळाच्या स्थापनेमुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन, विपणन आणि मूल्यवर्धनात नवीन सुविधा मिळतील. सरकारचा दावा आहे की, यामुळे मखाना उद्योगात रोजगार आणि उत्पन्न दोन्ही वाढेल.
यापूर्वीही पुलाची भेट देण्यात आली होती : ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला पंतप्रधानांनी गंगा नदीवरील औंठा-सिमरिया पुलाचे उद्घाटन केले आणि उत्तर आणि दक्षिण बिहारला जोडणारा महत्त्वाचा रस्ता प्रकल्प जनतेला समर्पित केला. आता विमानतळ आणि मखाना बोर्डाचे उद्घाटन हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
पंतप्रधानांनी अनेक वेळा बिहारला भेट दिली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या वर्षी अनेक वेळा बिहारचा दौरा केला. निवडणुकीच्या काळात त्यांच्या वारंवार भेटींमुळे एनडीएला राजकीय संदेशही मिळत आहे. तसेच विरोधी पक्ष प्रश्न उपस्थित करत आहेत की, वारंवार येऊनही राज्यातील मूलभूत समस्यांकडे लक्ष दिले जात नाही.
असम के कार्यक्रमों के बाद कोलकाता आ गया हूं, जहां कल Combined Commanders’ Conference में शामिल होने का सुअवसर मिलेगा। इसके बाद बिहार के पूर्णिया जाऊंगा, जहां एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के साथ ही करीब 36,000 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करूंगा। pic.twitter.com/RaB1pXzuRd— Narendra Modi (@narendramodi) September 14, 2025
तेजस्वी यांचा टोमणा : पंतप्रधानांच्या भेटीवर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केलेत. राजद नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव म्हणाले की, "पंतप्रधान वारंवार बिहारमध्ये येतात, पण इथल्या खऱ्या समस्यांवर मौन बाळगतात. रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर नाहीत, शिक्षण व्यवस्था कोलमडली आहे. बेरोजगारी शिगेला पोहोचली आहे. विमानतळ आणि मोठ्या उद्घाटनांनी बिहारच्या लोकांना मूर्ख बनवता येणार नाही."
निवडणुकीची चर्चा तीव्र होतेय : एनडीएला विकासाची गंगा म्हणत असताना विरोधी पक्ष त्याला निवडणूक स्टंट म्हणत आहेत. परंतु हे निश्चित आहे की, पूर्णिया विमानतळाचे उद्घाटन आणि मखाना बोर्डाचे उद्घाटन हे राजकारण आणि बिहारच्या लोकांसाठी एक मोठा संदेश आहे.
