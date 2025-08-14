ETV Bharat / bharat

निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका, बिहारमधील वगळलेल्या ६५ लाख मतदारांची माहिती कारणांसह प्रकाशित करण्याचे आदेश - BIHAR SIR ROW

बिहार एसआयआर वाद चांगलाच रंगला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला कारणांसह वगळलेल्या ६५ लाख मतदारांची माहिती प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले आहेत.

By PTI

Published : August 14, 2025 at 8:23 PM IST

नवी दिल्ली - बिहारच्या मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (एसआयआर) मध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी, मतदार यादीतून ६५ लाख नावे वगळली आहेत. त्यावर ही नावं का वगळली त्या कारणांसह या मतदारांची यादी सार्वजनिकरित्या प्रकाशित करण्याचे निर्देश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयानं भारतीय निवडणूक आयोगाला (ईसीआय) दिले.

बिहारमध्ये मतदार यादीची एसआयआर करण्याच्या २४ जून रोजीच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. मृत्युमुखी पडलेल्या, स्थलांतरित झालेल्या किंवा इतर मतदारसंघात स्थलांतरित झालेल्यांची नावे असलेली यादी पंचायत स्तरावरील कार्यालयात आणि जिल्हा स्तरावरील निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात कारणांसह प्रदर्शित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

खंडपीठाने टेलिव्हिजन वृत्तवाहिन्या आणि रेडिओ वगळता स्थानिक आणि इंग्रजी दैनिकांसह वर्तमानपत्रांद्वारे अशी यादी व्यापक प्रसिद्धी देण्यावर भर दिला. ही यादी कुठे उपलब्ध असेल याची माहिती लोकांना कळवावी, असंही या आदेशात स्पष्ट केलं आहे. नावे वगळल्यामुळे नाराज झालेल्या लोकांना सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्डसह मतदान अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याची परवानगी दिली आहे.

न्यायालयाने २२ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ठेवली आहे. त्यावेळी निवडणूक आयोगाला आदेशानुसार कारवाईसंदर्भातील अहवाल सादर करण्यास सांगितलं आहे. १ ऑगस्ट रोजी, आयोगानं मसुदा यादीत पूर्वी नोंदणीकृत मतदारांचा समावेश न करण्याची कारणे दिली होती. त्यात मृत्यू (२२.३४ लाख), "कायमचे स्थलांतरित/अनुपस्थित" (३६.२८ लाख) आणि "आधीच नोंदणीकृत (एकापेक्षा जास्त ठिकाणी)" (७.०१ लाख) यांचा समावेश होता.

निवडणूक आयोगाकडून बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले की, त्यांच्याकडे काही निर्णय घेण्यासाठी पुरेसे अधिकार आहेत. परंतु निवडणूक आयोग "तीव्र राजकीय शत्रुत्वाच्या वातावरणात" काम करत आहे, जिथे त्यांचे बहुतेक निर्णय वादग्रस्त होते. ते म्हणाले की, निवडणूक आयोग सध्या "राजकीय पक्षांच्या संघर्षात" अडकला आहे, ज्यामध्ये ते हरल्यावर ईव्हीएमला "वाईट" म्हणतात आणि जिंकल्यावर ईव्हीएमला "चांगले" म्हणतात. द्विवेदी म्हणाले की, एका अंदाजानुसार बिहारमध्ये सुमारे ६.५ कोटी लोकांना SIR साठी कोणतेही कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही, कारण त्यांची किंवा त्यांच्या पालकांची २००३ च्या मतदार यादीत नोंदणी झाली होती.

सुनावणीच्या सुरुवातीला, सर्वोच्च न्यायालयाने २००३ च्या बिहारमध्ये सघन मतदार यादी पुनरीक्षणादरम्यान विचारात घेतलेल्या कागदपत्रांची माहिती मागितली. खंडपीठाने म्हटलं, "२००३ च्या सघन मतदार यादी पुनरीक्षणादरम्यान कोणती कागदपत्रे घेण्यात आली होती हे आम्हाला ECI ने सांगावे". निवडणूक आयोग दरवर्षी मतदारांचा समावेश आणि वगळण्यासाठी निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीची सारांश रुपाने सादर करते तर काही काळानंतर पूर्ण रुपाने मतदार यादी सादर केली जाते.

एका याचिकाकर्त्याकडून उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील शोएब आलम यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेत अपुरी कारणे दर्शवल्याचं सांगून स्पष्ट केलं की शोधलेली प्रक्रिया "सारांश" किंवा "सघन" नव्हती तर केवळ अधिसूचनेची निर्मिती होती. "ही मतदार नोंदणीची प्रक्रिया आहे आणि ती अपात्रतेची प्रक्रिया असू शकत नाही. ही स्वागतार्ह प्रक्रिया आहे आणि ती अनिष्ट प्रक्रियेत बदलू नये," असं ते म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयानं १३ ऑगस्ट रोजी मतदाता याद्या "स्थिर" राहू शकत नाहीत आणि त्यात सुधारणा होणे बंधनकारक आहे, असं निरीक्षण नोंदवलं. सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की, बिहारच्या मतदार यादीच्या एसआयआरसाठी ओळखपत्रांच्या स्वीकारार्ह कागदपत्रांची सात ते ११ पर्यंत वाढवलेली यादी प्रत्यक्षात "मतदार-अनुकूल आणि वगळणारी नाही." एसआयआरवरील वाद वाढत असताना, खंडपीठाने म्हटलं आहे की, निवडणूक आयोगाकडे योग्य वाटेल तशी प्रक्रिया करण्याचा अधिकार आहे.

निवडणुकीच्या तोंडावर बिहारमधील मतदार यादीच्या एसआयआरला कायद्यात कोणताही आधार नाही आणि तो रद्द करावा, या याचिकाकर्त्यांच्या निवेदनाशीही खंडपीठाने असहमती दर्शवली. या प्रकरणात राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), काँग्रेस आणि स्वयंसेवी संस्था असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) यांनी बिहारमधील मतदार यादी सुधारणे मोहिमेला आव्हान दिलं आहे.

