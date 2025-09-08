मतदाराचा समावेश/वगळ करण्यासाठी आधार कार्ड वैध प्रमाणपत्र - सर्वोच्च न्यायालय
Published : September 8, 2025 at 8:05 PM IST
नवी दिल्ली : बिहारच्या सुधारित मतदार यादीत मतदाराचा समावेश/वगळ करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीची ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) आधार कार्ड स्वीकारेल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना ते पडताळण्याचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले.
हे प्रकरण न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर आले. सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमधील मतदार यादीच्या पुनरीक्षणात आधार कार्डचा १२ वा दस्तऐवज म्हणून समावेश करण्यास परवानगी दिली आणि आधार फक्त ओळखीचा पुरावा म्हणून वापरला जाईल यावर भर दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संबंधित अधिकारी मतदारांनी सादर केलेल्या आधारची सत्यता आणि खरेपणा इतर कागदपत्रांप्रमाणेच पडताळू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून मानला जाऊ शकत नाही.
सुनावणीदरम्यान, आरजेडी, एनजीओ असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी जोरदार युक्तिवाद केला की, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्देश द्यावे की आधार कार्ड बिहार स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) मध्ये १२ व्या दस्तऐवज म्हणून समाविष्ट करावे. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले की, निवडणूक आयोगाने आधारला निवासस्थान आणि ओळखीचा पुरावा म्हणून मानले पाहिजे आणि ते नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून मानले जाण्यासाठी दबाव आणत नाहीत.
खंडपीठाने निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांना विचारले की, बिहार एसआयआरमध्ये आधारला १२ वे दस्तऐवज म्हणून घेतले तर काय अडचण आहे?
बिहारच्या सुधारित मतदार यादीत मतदाराचा समावेश/वगळ करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीची ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी आधार कार्ड विचारात घेतले जाईल, असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी खंडपीठासमोर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही आणि लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या (RPA) एका कलमाचा हवाला देत, आधार हा एखाद्या व्यक्तीची ओळख सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांपैकी एक आहे.