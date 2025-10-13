तेजस्वी यादवांच्या मतदार संघात प्रशांत किशोरांची रॅली; आचार संहितेच्या उल्लंघनावरुन झाला गुन्हा दाखल
बिहार निवडणुकीचा प्रचार आता शिगेला पोहोचला आहे. तेजस्वी यादवांच्या मतदार संघात प्रशांत किशोर यांची रॅली आयोजित करण्यात आली, मात्र या रॅलीत गुन्हा दाखल करण्यात आला.
Published : October 13, 2025 at 10:47 AM IST
पाटणा : जनसुराज पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांच्या रॅलीत आचार संहितेचं उल्लंघन केल्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यात आला. प्रशांत किशोर हे राजद नेते तेजस्वी यादव यांच्या राघोपूर विधानसभा मतदारसंघात प्रचार करत होते. यादरम्यान, बिहारमध्ये लागू असलेल्या आदर्श आचारसंहितेच्या उल्लंघनाच्या आरोपाखाली रविवारी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. हाजीपूरचे उपअधीक्षक सुबोध कुमार यांनी, "वैशाली जिल्ह्यातील राघोपूर पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. मात्र या एफआयआरमध्ये प्रशांत किशोर यांचं आरोपी म्हणून नाव नाही," असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
रॅलीच्या आयोजकांवर गुन्हा दाखल : "कार्यक्रमासाठी सतेंद्र प्रसाद सिंह यांनी परवानगी घेतली होती. म्हणूनच, आचार संहितेच्या उल्लंघनासाठी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये प्रशांत किशोर यांचं नाव समाविष्ट करण्यात आलं नाही", असं उपअधीक्षकांनी अधिक माहिती देताना सांगितलं. ते म्हणाले की, "हाजीपूरचे उपविभागीय अधिकारी शनिवारी प्रशांत किशोर यांनी भेट दिलेल्या ठिकाणांचा दौरा करत आहेत. त्यांची चौकशी पूर्ण केल्यानंतर एफआयआरमध्ये आणखी नावं समाविष्ट केली जाऊ शकतात." या परिसराला भेट दिल्यानंतर, हाजीपूरचे एसडीओ-कम-रिटर्निंग ऑफिसर राम बाबू बैठा म्हणाले, "प्रशांत किशोर यांना आरोपींमध्ये गणले जात नाही. एफआयआर प्रामुख्यानं आयोजकांविरुद्ध आहे, कारण गर्दी परवानगी असलेल्या मर्यादेपेक्षा खूप जास्त होती".
अगोदरचं इतके गुन्हे प्रलंबित आहेत, त्यात आणखी एक : प्रचार रॅलीमध्ये आचार संहिता उल्लंघन करण्यात आल्यानं गुन्हा दाखल करण्यात आल्याबाबत प्रशांत किशोर यांना विचारण्यात आलं. यावेळी त्यांनी, "माझ्याविरुद्ध इतके एफआयआर प्रलंबित आहेत, आणखी एक असू द्या." निवडणूक आयोगाकडून त्यांना प्रचार करण्यास मनाई केली जाऊ शकते, असं निदर्शनास आणून दिलं असता, ते म्हणाले, "काही हरकत नाही. जर त्यांनी मला थांबवलं तर मी थांबेन".
