माझा फोटो असलेला टी शर्ट प्रियंका गांधींनी कसा घातला? बिहारच्या मिंता देवींनी केली कारवाईची मागणी - MINTA DEVI T SHIRT CONTROVERSY

काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधी यांनी बिहारमधील महिला मिंता देवी यांचा फोटो असलेले टी शर्ट घातल्यानं ही महिला संतापली आहे. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती.

Minta Devi on Priyanka Gandhi
डावीकडून मिंता देवी यांचा फोटो घातलेल्या प्रियंका गांधी, उजवीकडे मिंता देवी (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2025 at 4:05 PM IST

2 Min Read

छपरा (पाटणा)- बिहारमधील मतदार यादीवरून विरोधकांनी एनडीए सरकारवर आरोप केलं असताना या प्रकरणाला वेगळं वळण लागल आहे. संसदेबाहेर काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधी यांनी बिहारमधील मिंता देवी या महिला मतदाराचा फोटो असलेलं टी शर्ट घातलं होतं. त्यावरून त्या महिलेनं आक्षेप घेतला आहे. माझ्या परवानगीशिवाय त्यांनी टी शर्ट कसं घातलं, असा प्रश्न मिंता देवी यांनी उपस्थित केला आहे.

प्रश्न- तुमच्या मतदार ओळखपत्राचं काय झालं?

मिंता देवी- तुम्हाला काय घडलंय, हे माहित नाही का? तुम्हाला काहीतरी माहिती मिळाली म्हणून तर तुम्ही येथे आले आहात.

प्रश्न- जन्मतारीखमध्ये चूक आहे. काय चूक आहे?

मिंता देवी- माझ्या आधार कार्डमध्ये जन्मतारीख 15 जुलै 1990 आहे. मात्र, मतदान ओळखपत्रावर वर्ष 1900 आहे. काहीतरी गडबड झालीय.

प्रश्न- प्रियंका गांधी तुमचा फोटो घेऊन जन्मतारीखमध्ये बदल झाल्याचे सांगत आहेत. तुम्ही काय सांगाल?

मिंता देवी- जग सर्व पाहत आहे. आम्ही काय बोलणार? त्यांना (प्रियंका गांधी) शिक्षा व्हावी, हीच आमची इच्छा आहे. माझ्या नावाचा त्यांनी टी-शर्ट का घातला होता? मतदान ओळखपत्रात चूक झाली आहे. त्यात सुधारणा होण्याची गरज आहे.

प्रश्न- प्रियंका गांधींची काय चूक आहे, ही चूक तर निवडणूक आयोगाची आहे.

मिंता देवी- त्यांची चूक कशी नाही? माझा फोटो छापून, माझे नाव लिहून टी-शर्ट घालून सर्वांना दाखवित आहेत. काय कारण आहे? माझ्या नावाचा टी-शर्ट घालणारी ती कोण आहे? ती माझी कोण आहे? ती माझी कोण नातलग आहे का? माझा फोटो असलेले टी शर्ट घालण्याचं कारण काही तरी असेल ना? मतदान ओळखपत्रात झालेली चूक दुरुस्त व्हावी. जेणेकरून कोणतीही समस्या येऊ नये. प्रियंका गांधी अथवा अन्य खासदारांनी असे करू नये. त्यामुळे खूप अडचणी येतात. सकाळपासून लोक माझ्याकडे येऊन काय चूक झाली आहे, असे विचारत आहेत. त्यामुळे मला खूप त्रास होत आहे.

Minta Devi voter ID
मिंता देवी यांचे मतदार ओळखपत्र (Source- ETV Bharat Reporter)

महिलेच्या सासऱ्याचा अधिकाऱ्यावर आरोप- मंगळवारी प्रियंका गांधी यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसह बिहार व्होटर लिट रिव्हीजनविरोधात (SIR) निदर्शने केली आहेत. मिंता देवीचे सासरे तेज बहादुर सिंह यांनी मतदार ओळखपत्रात कशी चूक झाली, हे माहित नसल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले, "माझ्या सुनेचं वय 35 वर्षे आहे. मात्र, त्यांनी 124 वर्षे वय दाखविलं आहे. ते बदलण्यासाठी कागदपत्रे जमा केली आहेत. तुम्ही (अधिकारी) जे मनात येते, ते लिहिता. त्यामुळे तुम्ही लोक जबाबदार आहात. तुम्ही जाणीवपूर्वक चूक केली आहे", असा आरोप मिंता देवी यांचे सासरे तेज बहादूर सिंह यांनी आरोप केला.

Minta Devi controversy
मिंता देवी यांचे सासरे (Source- ETV Bharat Reporter)

घरी अधिकारी आले होते. त्यांनी आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड मागितलं. कशामुळे कागदपत्रे मागितलं, असे विचारल्यावर त्यांनी नोकरी जाणार असल्याचं सांगितलं. नोकरी गेल्यावर ठीक आहे, असे मी सांगितलं. जी चूक तुम्ही केली, त्याचा तुम्हाला दंड मिळायला पाहिजे, असे मी सांगितलं- मिंता देवी, मतदार ओळखपत्रात चूक झालेली महिला

Minta Devi controversy
मिंता देवी यांच्या मतदार ओळखपत्रातील चूक (Source- ETV Bharat Reporter)

आम्हाला दिला जातोय दोष- मिंता देवी यांचे प्रियंका गांधींच्या टी शर्टवर झळकताच त्यांच्या घरी विविध माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी गर्दी केली. सिवान येथील रहिवासी असलेल्या मिंता देवी या पतीसमवेत छपरा येथे राहतात. मात्र, त्यांचं संपूर्ण कुटुंब सिवान येथे राहते. मिंता देवी यांची भावजय निधी सिंह यांनी म्हटले, "ही चूक कशी झाली, हे आम्हाला माहित नाही. ही निवडणूक आयोगाची चूक आहे. मात्र, आम्हाला दोष दिला जात आहे. हे त्यांचं काम आहे. हे कसं घडलं, हे त्यांनाच माहित आहे".

  • बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाकडून करण्यात येणाऱ्या एसआयआरवरून विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी आमने-सामने आले आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी तसेच बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनीदेखील एसआयआरवरून प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

