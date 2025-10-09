बंगळुरु 'आयटी हब' आता बनलंय 'सायबर गुन्हेगारांचं हब'
बंगळुरु हे आयटी हब आता सायबर गुन्हेगारांचं हब म्हणून उदयास येत असल्याचं आकडेवारीवरुन दिसून येत आहे.
Published : October 9, 2025 at 11:44 PM IST
बंगळुरु : 'नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो' (NCRB) च्या जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, कर्नाटक हे भारताचे सायबर गुन्ह्यांची राजधानी म्हणून उदयास आले आहे. २०२३ मध्ये देशातील एकूण नोंदणीकृत प्रकरणांपैकी २५.५७% प्रकरणे कर्नाटकमध्ये आढळली आहेत. राज्यात २१,८८९ सायबर गुन्ह्यांची नोंद झालीय. हे गुन्हे तेलंगणापेक्षा २०% जास्त आहेत. तेलंगणात १८,२३६ गुन्हे दाखल झाले आहेत. हे राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
कर्नाटकची आकडेवारी : कर्नाटकातील सायबर गुन्ह्यांच्या वाढीचे केंद्रबिंदू बंगळुरु आहे. २०२३ मध्ये राज्यात नोंदवलेल्या २१,८८९ प्रकरणांपैकी १७,६३१ प्रकरणे आयटी हबमध्येच घडली, ज्यामुळे ते देशातील सर्वाधिक सायबर गुन्ह्यांचे शहर बनले. महानगरांमध्ये, बंगळुरूमध्ये सायबर गुन्ह्यांची सर्वाधिक संख्या नोंदवली गेलीय १९ महानगरांमधील एकूण प्रकरणांपैकी ५१.९२% प्रकरणे येथील आहेत. २०२३ मध्ये ४,८५५ प्रकरणांसह हैदराबाद दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. बंगळुरूचा सायबर गुन्ह्यांचा दर प्रति लाख लोकसंख्येमागे २०७.४ इतका धोकादायक आहे, जो राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा सात पट जास्त आहे.
आरोपींचा काय आहे हेतू? : २०२१ मध्ये ६,४२३ प्रकरणांवरून २०२२ मध्ये ९,९४० पर्यंत आणि २०२३ मध्ये १७,६३१ पेक्षा जास्त प्रकरणे शहरात आढळली आहेत. ही वाढ सायबर गुन्ह्यांच्या विकसित होत असलेल्या लँडस्केप आणि त्यासोबत येणाऱ्या असुरक्षिततेचे प्रतिबिंब आहे. डेटा सांगतो की, सायबर गुन्ह्यांचे दोन प्रमुख हेतू म्हणजे फसवणूक आणि लैंगिक शोषण हे आहेत.
सध्याची आकडेवारी : 'स्टेट क्राइम रेकॉर्ड्स'नुसार, २०२४ मध्ये, राज्यात २२,४६८ सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली आणि या गुन्ह्यांमध्ये किंचित वाढ झाली. तथापि, २०२५ च्या मध्यापर्यंत कर्नाटकात ७,२९३ सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली, जी २०२४ आणि त्यापूर्वीच्या वर्षाच्या तुलनेत किमान २ हजारनं कमी आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्रकरणांची संख्या कमी होत असली तरी, या गुन्ह्यांचे गुंतागुंतीचे प्रमाण आणि गमावलेला पैसा वाढतच आहे.
