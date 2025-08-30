हरिद्वार- अमेरिकेच्या न्यायालयानं डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयातशुल्काच्या निर्णयाला रोखलं आहे. काही दिवसांमध्येच नवीन घटनाक्रम समोर येणार आहेत. बाबा रामदेव याच्या मतानुसार डोनाल्ड ट्रम्प यांना आयातशुल्काचा निर्णय मागे घ्यावा लागणार आहे, असे मत बाबा रामदेव यांनी व्यक्त केलं.
बाबा रामदेव हे हरिद्वारमधील दत्त भगवान यांच्या मिरवणुकीत सहभागी झाले. यावेळी माध्यमांनी त्यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेलं आयातशुल्क आणि मोहन भागवत यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी उत्तर दिलं.
बाबा रामेदव म्हणाले, " अमेरिकेला चीनवर लादलेलं आयातशुल्क मागे घ्यावं लागलं होतं. त्याप्रमाणंच अमेरिकेला भारतावर लादलेलं आयातशुल्क मागे घ्यावं लागेल. कारण, भारताचं मोठं सामर्थ्य आहे. भारत चीनहून कमी नाही. काही काळापासून आयातशुल्काच्या नावानं एकप्रकारे राजकीय दहशतवाद म्हणा अथवा हुकूमशाही सुरू आहे. योग्य वेळ येताच यावर उत्तर मिळणार आहे. अमेरिकेच्या उत्पादनांवर बहिष्कार, स्वदेशीवर भर देत देशाचा विकास करण्याचा संकल्प आणि संपूर्ण देशाचे हित आणि देश प्रथम ही भावनाच देशाची प्रगती करणार आहे. येत्या १० ते १५ वर्षांमध्ये संपूर्ण जगाच्या तुलनेत भारत हा सर्वात पुढे असणार आहे.
स्वदेशी देशाची प्रकृती आणि संस्कृती- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याचं धोरण स्वीकारलं. याचा संदर्भ घेत बाबा रामदेव म्हणाले, स्वदेशीला प्रोत्साहन देणं हे स्वामी रामदेव आणि पंतप्रधान मोदींपुरतं मर्यादित नाही. ही आपल्या देशाची प्रकृती आणि संस्कृती आहे. अनेक काळापासून स्वदेशी असल्यानं आपण स्वालंबन मिळविलं आहे.
अनियंत्रित लोकसंख्या घातक- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी हिंदु कुटुंबान दोन ते तीन मुलांना जन्म देण्याचं वक्तव्य केलं होतं. त्यावर रामदेव म्हणाले, ते संन्यासी व्यक्ती आहेत. सगळे त्यांची मुलं आहेत. देशातील लोकसंख्या ही सर्व वर्ग, जात आणि समुदायामध्ये नियंत्रित असण्याची गरज आहे. कारण जमीन आणि स्त्रोत हे मर्यादित आहे. अनियंत्रित लोकसंख्या कोणत्याही देशासाठी घातक ठरण्याची शक्यता असते.
हेही वाचा-