नवी दिल्ली: दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावर अचानक एका अज्ञात व्यक्तीने हल्ला केलाय. रेखा गुप्ता त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये जनसुनावणी घेत असताना ही घटना घडली. हा हल्ला होताच घटनास्थळी गोंधळ उडाला आणि अधिकाऱ्यांनी तात्काळ सुरक्षा यंत्रणेला सतर्क केलंय. सध्या हल्लेखोराच्या हेतूबद्दल कोणतीही स्पष्ट माहिती मिळालेली नसली तरी घटनेनंतर पोलिसांनी कारवाई सुरू केलीय आणि हल्लेखोरांची ओळख पटली आहे.
चौकशी दिल्ली पोलीस आयुक्तांच्या देखरेखीखाली केली जाणार : मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षेतील या मोठ्या त्रुटीची दिल्ली पोलीस अंतर्गत चौकशी करणार आहेत. हा निष्काळजीपणा कोणाचा होता, कसा झाला, एखादी व्यक्ती मुख्यमंत्र्यांपर्यंत कशी पोहोचली ही चौकशी दिल्ली पोलीस आयुक्तांच्या देखरेखीखाली केली जाणार आहे. ही घटना दिल्ली पोलिसांची मोठी चूक मानली जातेय. मिळालेल्या माहितीनुसार, चौकशीदरम्यान आरोपीने आपले नाव राजेश खिमजी असे सांगितलंय. आरोपी राजकोटचा रहिवासी आहे.
भाजपाकडून हल्ल्याचा निषेध : सिव्हिल लाईन्स येथील मुख्यमंत्री कार्यालयात जनसुनावणीच्या दिवशी सदर व्यक्तीने हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याच वेळी दिल्ली प्रदेश भाजपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी याचा निषेध केला आहे.
काँग्रेसनंही म्हटलं दुर्दैवी : मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या जनसुनावणीदरम्यान दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावरील हल्ल्याबद्दल दिल्ली काँग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव म्हणाले, "हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. मुख्यमंत्री संपूर्ण दिल्लीचे नेतृत्व करतात आणि मला वाटते की, अशा घटनांचा निषेध करणे पुरेसे नाही. परंतु ही घटना महिलांच्या सुरक्षेचे वास्तवदेखील उघड करते. जर दिल्लीचे मुख्यमंत्री सुरक्षित नसतील तर सामान्य माणूस किंवा सामान्य महिला कशी सुरक्षित राहू शकेल?," असा सवालही त्यांनी उपस्थित केलाय.
A mishap happened during Jan Sunvai at CM Residence, Civil Lines. Delhi BJP President Virendraa Sachdeva strongly condemns the attack on CM Rekha Gupta during the weekly Jan Sunvai. Police inquiry to reveal details: Delhi BJP— ANI (@ANI) August 20, 2025
दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावरील हल्ला अत्यंत निंदनीय - आतिशी : दिल्लीच्या विरोधी पक्षनेत्या आणि आप नेत्या आतिशी यांनी ट्विट केले की, "दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावरील हल्ला अत्यंत निंदनीय आहे. लोकशाहीमध्ये असहमती आणि निषेधाला स्थान आहे, परंतु हिंसाचाराला स्थान नाही. दिल्ली पोलीस दोषींवर कठोर कारवाई करतील अशी आशा आहे. मुख्यमंत्री पूर्णपणे सुरक्षित असतील अशी आशा करते." दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावरील हल्ल्याबद्दल काँग्रेस खासदार केसी वेणुगोपाल म्हणाले, "हे गृह मंत्रालयाचे अपयश आहे. याची योग्य चौकशी झाली पाहिजे..."
