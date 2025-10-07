सरन्यायाधीश गवई यांच्यावरील हल्ला म्हणजे नथुराम मानसिकतेचं उत्पादन; वकील संघटनेचा आरोप
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाल्यानं दिल्ली युनियन ऑफ लॉयर्स असोसिएशन आज सर्वोच्च न्यायालयासमोर निदर्शने करणार आहे.
Published : October 7, 2025 at 11:02 AM IST
नवी दिल्ली: भारताचे सरन्यायाधीश भूषण.आर. गवई यांच्यावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात वस्तू फेकण्याच्या प्रयत्नाविरोधात ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन आज (७ ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयासमोर निदर्शने करणार आहे. ज्येष्ठ वकील आणि राजकीय नेत्यांनी मोठ्या प्रमाणात या घटनेचा निषेध केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन आणि ऑल इंडिया लॉयर्स युनियननं सरन्यायाधीश यांच्यावरील हल्ल्याचा प्रयत्न म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय आणि न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला म्हटलं आहे. युनियनची दिल्ली युनिट आज सर्वोच्च न्यायालयासमोर या विरोधात निषेध करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील आणि ऑल इंडिया लॉयर्स युनियनचे अखिल भारतीय सरचिटणीस पी.व्ही. सुरेंद्र नाथ यांनी एक निवेदन जारी केले. त्यांनी म्हटलं की, ही घटना देशातील नथुराम मानसिकतेचं उत्पादन आहे. हे सहन केलं जाऊ शकत नाही. त्यांनी सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.
An attempt to attack the Hon’ble Chief Justice of India in the Supreme Court today is unprecedented, shameful and abhorrent. It is an attack on the dignity of our Judiciary and the rule of law.— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 6, 2025
नेमकी काय घडली घटना?सोमवारी झालेल्या धक्कादायक घटनेत ७१ वर्षीय राकेश किशोर नावाच्या वकिलानं न्यायालयीन कामकाजादरम्यान सरन्यायाधीशांवर वस्तू फेकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. दक्ष असलेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी वकिलाला वेळीच रोखले. पोलिस सूत्रांनी सांगितलं की, वकिलाच्या ताब्यातून भारत सनातन धर्माचा अपमान सहन करणार नाही, अशी उल्लेख असलेली एक चिठ्ठी सापडली. बार कौन्सिल ऑफ इंडियानं त्याचा परवाना तात्काळ निलंबित केला आहे. मध्य प्रदेशातील खजुराहो संकुलातील खराब झालेल्या विष्णू मूर्तीच्या जीर्णोद्धाराशी संबंधित याचिकेवर सरन्यायाधीश गवई यांनी नुकतेच सुनावणी केली होती. त्यांनी अलीकडेच केलेल्या 'देवतेलाच जा आणि विचारा'या वक्तव्यामुळे वाईट वाटल्याचं म्हटलं आहे. हल्ल्याचा प्रयत्न झाल्यानंतरही सुनावणी सुरू ठेवत या गोष्टींचा माझ्यावर काहीही परिणाम होत नाही, असे म्हटलं.
The attack on the Chief Justice of India is an assault on the dignity of our judiciary and the spirit of our Constitution.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 6, 2025
Such hatred has no place in our nation and must be condemned.
वैचारिक स्वरूपाचा हल्ला- या घटनेनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्डचे सचिव निखिल जैन यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, संबंधित वकिलाविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई सुरू करावी. सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा कमी करण्याचा प्रयत्न म्हणून ही घटना घडवून आणण्यात आली आहे. सोमवारी माध्यमांशी बोलताना ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग म्हणाल्या की, त्यांना ही घटना संपूर्ण संस्थेवर हल्ला वाटते. धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाहीचं रक्षण करण्यासाठी असलेल्या संस्थेवर वैचारिक स्वरूपाचा हल्ला आहे.
भारत के प्रधान न्यायाधीश श्री बी. आर. गवई के साथ आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन पर अभद्रता करने की कोशिश अति-दुखद तथा इस शर्मनाक घटना की जितनी भी निन्दा की जाये वह कम है। सभी को इसका उचित व समुचित संज्ञान ज़रूर लेना चाहिये।— Mayawati (@Mayawati) October 6, 2025
राजकीय नेत्यांनी काय दिल्या प्रतिक्रिया?काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं, हा हल्ला न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेवर आणि संविधानाच्या भावनेवर हल्ला आहे. द्वेषाला आपल्या देशात कोणतेही स्थान नाही आणि त्याचा निषेध केला पाहिजे. सरन्यायाधीश गवई यांच्यावरील हल्ल्याच्या प्रयत्नाचा भाजपाने तीव्र निषेध केला. भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी म्हणाले, या घटनेनं प्रत्येक भारतीय दुखावला आहे. देशाच्या संवैधानिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक परंपरांच्या दृष्टीनं असे वर्तन अत्यंत निषेधार्ह आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार) अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले, ही घटना केवळ न्यायव्यवस्थेवर हल्ला नाही तर संविधान आणि देशाचा घोर अपमान आहे. त्यांनी संवैधानिक संस्थांना कमकुवत करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल चिंता व्यक्त केली. शरद पवार यांनी म्हटलं, आपल्या देशात पसरवले जाणारे विष आता सर्वोच्च संवैधानिक संस्थांचाही आदर करण्यास नकार देत आहे. ही देशासाठी धोक्याची घंटा आहे. शिवसेनेच्या (यूबीटी) नेत्या प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या की, सरन्यायाधीशांवर झालेला हल्ला निंदनीय आणि लज्जास्पद आहे.
लोकशाही आणि संविधानाच्या मूल्यांना आधार मानून वाद-प्रतिवादातून न्याय्य भूमिकेकडे जाण्यासाठी न्यायव्यवस्था असते. त्याच न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च संस्थेत मुख्य न्यायमूर्तींवरच अशा प्रकारे हल्ल्याचा प्रयत्न होणं हा केवळ न्यायव्यवस्थेचाच नव्हे तर लोकशाहीचा, संविधानाचा आणि देशाचा घोर…— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) October 6, 2025
सर्व राजकीय पक्षांनी केला निषेध- काँग्रेस, सीपीआय, सीपीआय(एम), राष्ट्रवादी-सपा, शिवसेना (यूबीटी), द्रमुक आणि इतर पक्षांनी सरन्यायाधीशांवरील हल्ल्याच्या प्रयत्नांचा निषेध केला. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (मार्क्सवादी) पॉलिटब्युरोने या घटनेला हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक शक्तींनी समाजात ओतलेल्या मनुवादी आणि सांप्रदायिक विषाचे आणखी एक उदाहरण म्हटलं आहे. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी हे कृत्य अहंकाराने प्रेरित, दबदबा निर्माण करणाऱ्या लोकांचे उत्पादन असल्याचं म्हटलं आहे. बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्षा मायावती आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री यांनीदेखील घटनेचा निषेध केला.
