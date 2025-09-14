ETV Bharat / bharat

भारत-पाकिस्तान सामन्यामधील पैशांचं मूल्य बळी पडलेल्या २६ नागरिकांच्या जीवापेक्षा जास्त आहे का?-असुद्दीन ओवैसी

भारत-पाकिस्तानच्या क्रिकेट संघांमध्ये आज आशिया कपमध्ये सामना होणार आहे. या सामना खेळण्याचा निर्णय घेतल्यानं विरोधकांनी पंतप्रधान मोदी आणि केंद्र सरकारवर टीका केली.

AIMIM Chief Asaduddin Owaisi
संग्रहित- एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Source- ETV Bharat Reporter)
ANI

September 14, 2025

हैदराबाद (तेलंगणा) - आशिया कपमध्ये होणाऱ्या भारत-पाकिस्तान सामन्यावरून एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी भाजपावर जोरदार टीका केली. पाकिस्तानच्या क्रिकेट सामने खेळण्याच्या एआयएमआयएमच्या प्रमुखांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले, आसामचे मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि त्या सर्वांना माझा प्रश्न आहे. पहलगाममध्ये आमच्या २६ नागरिकांना धर्म विचारून त्यांना गोळ्या घालणाऱ्या पाकिस्तानविरुद्ध क्रिकेट सामना खेळण्यास नकार देण्याचा अधिकार तुमच्याकडं नाही का? या सामन्यातून मिळालेला पैसा पहलगामधील दहशतवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या २६ नागरिकांच्या जीवापेक्षा जास्त मौल्यवान वाटत आहे का?

आम्ही पंतप्रधानांना विचारतो, तुम्ही रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही, असे म्हटले होते. संवाद आणि दहशतवाद एकत्र होऊ शकत नाही, असे म्हटले होते. एका क्रिकेट सामन्यातून बीसीसीआयला २००० कोटी की ३००० कोटी रुपये मिळणार आहेत. पैशांचं मूल्य आपल्या २६ नागरिकांच्या जीवापेक्षा जास्त आहे का? भाजपाने हे स्पष्ट करायला हवे. त्या २६ नागरिकांसोबत आम्ही उभे होतो. आजही त्यांच्यासोबत आहोत आणि उद्याही त्यांच्यासोबत राहणार आहोत, अशी ग्वाही एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी दिली.

काँग्रेसचाही भारत-पाकिस्तान सामन्याला विरोध- जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे २२ एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात निष्पाप २६ नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे शिवसेनेसह (यूबीटी) विरोधी पक्षांनी सामन्यावर बहिष्कार टाकला आहे. काँग्रेस नेते अभिषेक दत्त यांनीदेखील भारत-पाकिस्तानमधील सामना रद्द करावा, अशी मागणी केली होती. सामना खेळण्याचा निर्णय हा सरकारच्या दहशतवाद सुरू असताना चर्चा नाही, या भूमिकेच्या विरुद्ध असल्याचं काँग्रेस नेते अभिषेक दत्त यांनी म्हटलं आहे. तुम्ही ऑपरेशन सिंदूरबद्दल बोलताना दुसरीकडं आपले शिष्टमंडळ विदेशात गेले. आज पाकिस्तानसोबत सामना खेळून तुम्ही काय संदेश देण्याचा प्रयत्न करत आहात? असे त्यांनी विचारले.

भाजपा खासदाराकडून भारत-पाकिस्तान सामन्याचं समर्थन- भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) खासदार आणि प्रसिद्ध भोजपुरी चित्रपट अभिनेते-गायक मनोज तिवारी यांनी भारत-पाकिस्तानमध्ये होणाऱ्या सामन्याचं समर्थन केलं. ते दिल्लीतील आर्टिस्ट इव्हेंट क्रिकेट लीगच्या (एईसीएल) उद्घाटन समारंभात रविवारी बोलताना म्हणाले, पाकिस्तानाचा प्रत्येक वेळी भारताकडून पराभव झाला. रविवारी होणारा सामनादेखील भारतीय संघ जिंकणार आहे. क्रिकेट हे केवळ मनोरंजनाचं साधन नाही तर ते लोकांना एकत्र करण्याचं आणि तरुणांना उत्साहाचा अनुभव देणारं माध्यम आहे. पाकिस्तानमध्ये जाऊन भारतीय संघ क्रिकेट खेळणार नाही. परंतु भारतीय संघ विश्वचषक आणि आशिया कपसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भाग घेणार आहे. जागतिक स्तरावर पाकिस्तान एकटा पडला आहे. त्यामुळे क्रिकेटच्या मैदानावर येऊन त्यांना शेजाऱ्याशी कसे वागावे, हे समजेल. आंतरराष्ट्रीय सामन्यांचे नियम असतात. ते पाळणं आवश्यक आहे.

