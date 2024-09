ETV Bharat / bharat

अरविंद केजरीवाल यांचा उत्तराधिकारी ठरला : आतिशी होणार दिल्लीच्या मुख्यमंत्री, थोड्याचं वेळात घोषणेची शक्यता - Atishi Will Be Next CM Of Delhi

Published : 1 hours ago | Updated : 5 minutes ago

संपादित छायाचित्र ( ETV Bharat )

नवी दिल्ली Atishi Will Be Next CM Of Delhi : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा घोषित केला आहे. त्यांनी राजीनामा घोषित केल्यानंतर दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदावर कोणाची वर्णी लागणार याची मोठी चर्चा सध्या सुरू आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत मंत्री आतिशी मार्लेना, सुनीता केजरीवाल आणि राघव चड्डा यांची नावं आघाडीवर आहेत. मात्र या चर्चेत मंत्री आतिशी मार्लेना यांच्या नावावर आमदारांनी शिक्कामोर्तब केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे थोड्याच वेळात दिल्लीच्या नव्या मुख्यमंत्री म्हणून आतिशी यांच्या नावाची घोषणा होण्याची शक्यात वर्तवण्यात येत आहे. पत्र (ETV Bharat) अरविंद केजरीवाल यांचा राजीनामा: आतिशी होणार दिल्लीच्या मुख्यमंत्री, थोड्याचं वेळात घोषणेची शक्यता (ETV Bharat)

