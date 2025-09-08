"पंतप्रधान मोदी हे ट्रम्प यांच्या दबावाखाली काम करतात"- अरविंद केजरीवाल यांचा आरोप
अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या कापसावरील ११ टक्के आयातशुल्क रद्द केल्यानं आपचे राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. ते रविवारी माध्यमांशी बोलत होते.
By IANS
Published : September 8, 2025 at 9:48 AM IST
अहमदाबाद- अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या कापसावरील ११ टक्के आयातशुल्क रद्द करून केंद्र सरकार भारतीय शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असल्याचा आरोप दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला. देशातील कापसाचे दर ९०० रुपयांहून कमी होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्ज आणखी वाढून त्यांची बिकट अवस्था होईल, अशी त्यांनी भीती व्यक्त केली.
आपचे राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद केजरीवाल गुजरातमध्ये किसान महापंचायत कार्यक्रम घेणार होते. मात्र, ऐनवेळी हा कार्यक्रम रद्द झाला. माध्यमांशी ते म्हणाले, ट्रम्प यांना खूश करण्यासाठी मोदी शेतकऱ्यांचा बळी घेत आहेत. अमेरिकेनं ५० टक्के आयातशुल्क लादल्यानंतर सुरतमधील लाखो डायमंड कारखान्यात काम करणारे कामगार हे संकटात असल्याकडं दुर्लक्ष करत आहेत.अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या कापसावर ११ टक्के पूर्वीप्रमाणं आयातशुल्क लागू करावे आणि २० किलो कापसाला किमान आधारभूत किंमत २१०० रुपये दरानं शेतकऱ्यांकडून कापसाची खरेदी करावी, अशी मागणी अरविंद केजरीवाल यांनी केली.
शेतकऱ्यांच्या पिकाचं काय होणार- आपल्या शेतकऱ्यांनी खते, मजुरी आणि बी-बियाणांकरिता कर्ज घेऊन जून-जुलैमध्ये कापसाची लागवड केली. हे पीक ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये येणार आहे. मात्र, सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकरी अडचणीत सापडणार आहेत. अमेरिकेचा कापूस अधिक स्वस्त असल्यानं देशातील सूतगिरणीकडून यापूर्वीच अमेरिकेतून कापसाच्या खरेदीची ऑर्डर करण्यात आली आहे. आपल्या शेतकऱ्यांच्या पिकाचं काय होणार, असा प्रश्न दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी उपस्थित केला.
मोदी हे ट्रम्प यांच्या दबावाखाली काम करतात- २०१३ मध्ये नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना कापसाचा भाव प्रति २० किलो दीड हजार ते सतराशे रुपये होता. तेव्हा कापसाचे दर खूप कमी असल्याचे सांगत २५०० रुपये दराची मोदींनी मागणी केली होते, अशी आठवण केजरीवाल यांनी करून दिली. कापसाच्या उत्पादनाचा खर्च वाढत असताना विक्रीच्या दरात सातत्यानं घसरण होत आहे. अमेरिकेचा कापूस भारतीय बाजारपेठेत आल्यास कापसाचे दर ९०० रुपयापर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे शेतकरी नफा कमवित असताना आपले शेतकरी उद्धवस्त होणार आहेत. कापसावरील आयातशुल्क हटविण्यामागे आंतरराष्ट्रीय राजकारण आहे. पंतप्रधान मोदी हे ट्रम्प यांच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा केजरीवाल यांनी आरोप केला.
...तर ट्रम्प यांना हार मानावी लागेल- डायमंड कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांना मुलांची शाळेची फी भरणं आणि दोन वेळेचं जेवण मिळवणं कठीण झालंय. दुसरे देश ट्रम्प यांनी लादलेल्या आयातशुल्काला प्रत्युत्तर देत आहे. मात्र, ते (पंतप्रधान मोदी) गप्प आहे. भारत कशामुळे मूक आहे? कशामुळे मोदी अमेरिकेला जागा दाखवून देत नाहीत. आपण १४० कोटींचा देश आणि ग्राहकांची मोठी बाजारपेठ आहोत. त्यामुळे अमेरिकेवर केवळ ७५ टक्केच नाही तर १०० टक्के आयातशुल्क लादावे. मग, ट्रम्प यांना हार मानावी लागेल. याचप्रकारे जग ट्रम्प यांच्याशी वागत आहे, याकडं अरविंद केजरीवाल यांनी लक्ष वेधलं.
अरविंद केजरीवाल यांची काँग्रेसवर टीका- आपनं केंद्र सरकारकडं चार मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये ११ टक्के आयातशुल्क पूर्ववत करणं, प्रति २० किलो कापसाची २१०० रुपयांनी खरेदी करणं आणि कापूस, खतांची खरेदी करण्याकरिता अनुदान देणं या मागण्या आहेत. कापसाच्या प्रश्नावरून आपचे प्रमुख केजरीवाल यांनी काँग्रेसवरही टीकास्त्र सोडलं. काँग्रेस हे कामगार आणि शेतकऱ्यांसाठी काहीही करत नाही. ते भाजपाचे हित जोपासण्यात खूपच मग्न आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.
