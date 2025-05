ETV Bharat / bharat

पाकिस्तानमध्ये घुसून 100 पेक्षा जास्त दहशतवादी मारले; 40 सैन्य अधिकारीही यमसदनी, पुरावे देत भारतीय सैन्यानं केली पोलखोल - OPERATION SINDOOR

भारतीय सैन्य दलाची पत्रकार परिषद ( ANI )

May 11, 2025

नवी दिल्ली : भारतीय सैन्यानं रविवारी पाकिस्तानची पोलखोल केली. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी 'ऑपरेशन सिंदूर' राबवल्याचं भारतीय सैन्या दलानं रविवारी सांगितलं. 'ऑपरेशन सिंदूर' हे यशस्वी झालं असून, पाकिस्तानातील नऊ दहशतवाद्यांचे तळ उडवून लावले आहेत. यात जवळपास 100 दहशतवादी ठार झाले असल्याची माहिती भारतीय सैन्यानं पत्रकार परिषदेत दिली. 100 दहशतवादी मारले : "'ऑपरेशन सिंदूर'चे उद्दिष्ट फक्त दहशतवाद्यांचा खात्मा करणे आहे. आम्ही १०० पेक्षा जास्त दहशतवाद्यांना ठार मारलं. तसंच दहशतवाद्यांचे अड्डे उडवून दिले आहेत. दहशतवाद्यांच्या मोठमोठ्या इमारती आम्ही जमीनदोस्त केला आहेत," भारतीय सैन्याचे महासंचालक (डीजीएमओ) लेफ्टनंट जनरल राजीव घई यांनी पुरावे दाखवत पाकिस्तानची पोलखोल केली. हे ऑपरेशन केवळ दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी होतं. यात पाकिस्तानी नागरिक तसंच पाकिस्तानी सैन्याला कोणताही धोका निर्माण झाला नसल्याचं भारतीय सैन्यानं सांगितलं. भारतीय सैन्यानं फक्त दहशतवाद्यांना लक्ष्य केलं : हवाई दलाचे महासंचालक एअर ऑपरेशन्स एअर मार्शल अवधेश कुमार भारती म्हणाले की, "भारतीय हवाई दलानं अतिशय काळजीपूर्वक फक्त दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवरच लक्ष केंद्रित केले आणि कोणत्याही नागरिकाची जीवितहानी होऊ दिली नाही. आम्ही संपूर्ण योजना अशा प्रकारे बनवली होती की, फक्त दहशतवादी तळांवरच अचूक हल्ला होईल आणि कोणत्याही नागरिकाचे नुकसान होणार नाही."

Last Updated : May 11, 2025 at 7:27 PM IST