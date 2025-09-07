सफरचंदाच्या किंमती गगनाला भिडल्या; पुराचा फटका बसल्यानं काश्मीर खोऱ्यातील सफरचंद सडले
जम्मू - काश्मीरमधील पुराचा फटका हा सफरचंदाला बसला आहे. त्यामुळं सफरचंदाच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत.
Published : September 7, 2025 at 5:19 PM IST
श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरमध्ये पूरपरिस्थिती गंभीर बनली आहे. याचा फटका अनेक व्यावसायांना बसला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात सफरचंदाचं उत्पादन घेतलं जातं. पुराचा फटका हा सफरदंदालाही बसला आहे. कित्येक टन सफरचंद हे सडले आहेत. त्यामुळं शेतकऱयांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
पुराचा फटका सफरचंदाला बसला : काश्मीरमधील सफरचंद उत्पादक शेतकऱ्यांना अलिकडच्या पुरामुळे मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यांच्या बागा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. काश्मीर खोऱ्यातून बाहेर पाठवलेले उत्पादन श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय महामार्गावर अडकलेल्या ट्रकमध्ये सडले, त्यापैकी किमान 1,500 ट्रक अडकले आहेत, या दुहेरी संकटाचा सामना उत्पादकांना करावा लागत आहे.
महामार्ग बंद असल्याने सफरचंद सडले : काश्मीरमधील राष्ट्रीय महामार्ग-44 हा 24 ऑगस्टपासून वारंवार वाहतुकीसाठी बंद करण्यात येत आहे. पावसामुळे झालेल्या भूस्खलनामुळे महामार्गाचा काही भाग खराब झाला होता. त्यामुळं हा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करण्यात येत आहे.
सफरचंद उत्पादकांचे मोठे नुकसान : महामार्ग बंद असल्याने काश्मीर खोऱ्यातील प्रवासी आणि व्यावसायिक दोघांवरही परिणाम होत असला तरी, सफरचंद उद्योगाला त्याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. अनेक टन सफरचंद हे ट्रकमध्ये सडले आहेत. यामुळं बागायती क्षेत्राचे मोठे नुकसान होत आहे. दक्षिण काश्मीरमधील बागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. चिखलाने भरलेल्या आणि वाहणाऱ्या पुराच्या पाण्याने झाडे उन्मळून पडली आहेत. त्यामुळं पिकलेली सफरचंद खराब झाली आहेत. अनेक भागात सफरचंद बागा वाहून गेल्या आहेत.
सफरचंदाच्या किंमती गगनाला भिडल्या : “महामार्ग बंद असल्याने सफरचंदाची वाहतूक करणारे 12, 12 आणि 14 टायर ट्रकची वाहतूक पूर्णपणे थांबली आहे,” असे सोपोर फ्रूट डीलर्स अँड ग्रोअर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष फयाज अहमद मलिक यांनी रविवारी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितले. याचा फटका हा सफरचंद खरेदीदारांना बसला आहे. सफरचंदाच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत.
