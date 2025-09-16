धर्मांतरविरोधी कायदे : आंतरधर्मीय विवाहांमध्ये छळ होत असल्याचा दावा, सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित राज्यांना मागितले उत्तर
उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगड आणि इतर राज्यांमधील धार्मिक धर्मांतरांवरील कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी झाली.
By Sumit Saxena
Published : September 16, 2025 at 4:31 PM IST
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान तसंच इतर राज्य सरकारांना या राज्यांनी लागू केलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास सांगितलं आहे.
सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या नेतृत्वाखालील आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा आणि इतर राज्यांमधील धार्मिक धर्मांतरांशी संबंधित कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर खंडपीठ सुनावणी करत होते. खंडपीठाने या राज्य सरकारांना त्यांचे यासंदर्भातील उत्तर दाखल करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. सहा आठवड्यांनंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.
सुनावणीदरम्यान, सिटीझन्स फॉर जस्टिस अँड पीसचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील चंदर उदय सिंह यांनी खंडपीठाला या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी करण्याची विनंती केली आणि राज्य सरकारे हे कायदे अधिक कडक करण्यासाठी कायद्यांमध्ये सुधारणा करत आहेत असं सांगितलं. याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी असा युक्तिवाद केला की मध्य प्रदेशात स्थानिक खासदार कायद्याच्या कलम १० वर अंतरिम स्थगिती आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी होईपर्यंत त्यांना हा आदेश कायम ठेवावा अशी त्यांची इच्छा आहे.
सिंह म्हणाले की, गुजरात कायद्यातील एक तरतूद आणि मध्य प्रदेश कायद्यातील एक तरतूद स्थगित करण्यात आली आहे आणि त्या याचिका येथे हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे स्थगिती लागूच आहे आणि स्थगिती त्या कायद्यांपुरती मर्यादित आहे. “पण, दरम्यान, उत्तर प्रदेशात, मी २०२४ च्या कायद्याला आव्हान देण्यासाठी हस्तक्षेप अर्ज (IA) देखील दाखल केला आहे. कोर्ट स्थगितीवर देखील नोटीस जारी करू शकतात... आयएला परवानगी दिली जाऊ शकते कारण ते २०२० च्या याचिकेत आव्हान दिलेल्या त्याच कायद्यातील सुधारणांना आव्हान देत आहे...," असंही सिंह म्हणाले.
२०२४ च्या दुरुस्तीत अनेक बदल आहेत आणि तिसरा पक्ष तक्रारी दाखल करू शकतात आणि पीडित व्यक्ती नाही, आणि हे सर्व नियंत्रण आणि संतुलन आणि निर्बंध ताबडतोबीनं लागू होतात. “परिणामी, आंतरधर्मीय विवाह, सामान्य चर्चचे उत्सव साजरे करताना मोठ्या प्रमाणात छळ सहन करावा लागत आहे. जमाव येतात आणि त्यांना उचलून नेतात आणि पोलिसांकडून तक्रारी दाखल केल्या जातात...”, असा युक्तिवाद सिंह यांनी केला. पुढे असा युक्तिवाद केला की, या कायद्यांना ‘धर्म स्वातंत्र्य कायदा’ म्हणतात, परंतु ते अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर अंकुश लावत आहेत आणि आंतरधर्मीय विवाहांना लक्ष्य करत आहेत.
कायद्याच्या सुधारित तरतुदीला आव्हान देत असल्यानं सुधारणा अर्ज मंजूर करावा अशी विनंती वकिलांनी खंडपीठाला केली. कायद्याला विरोध करणाऱ्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे म्हणाले की, त्यांचे क्लायंट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयासमोर याचिकाकर्त्यांपैकी एक होते आणि “मला सर्वोच्च न्यायालयात पक्षकार बनवण्यात आलेले नाही”. “मध्य प्रदेश सरकारने अंतरिम आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि नोटीस बजावली आहे... मी येथे स्वतःला निर्दोष ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहे”, असं हेगडे म्हणाले. याचिका ऐकल्यानंतर, खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज यांना कायद्यातील सुधारणांना स्थगिती देण्यासाठी राज्य सरकारांचे उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.
खंडपीठाने वकील अश्विनी उपाध्याय यांची, जबरदस्तीने आणि फसवणुकीने धर्मांतर करण्याविरुद्ध संपूर्ण भारतात कायदा करण्याची मागणी करणारी याचिका देखील डी-टॅग केली. २०२० मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मांतरांशी संबंधित कायद्यांविरुद्ध सिटीझन्स फॉर जस्टिस अँड पीसच्या याचिकेवर नोटीस जारी केली होती. नंतर, जमियत उलेमा-ए-हिंदने विविध राज्यांनी लागू केलेल्या धर्मांतरांशी संबंधित कायद्यांविरुद्ध सहा उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित अनेक खटले हस्तांतरित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरण याचिका दाखल केली.
यामध्ये ज्या कायद्यांना आव्हान दिलं आहे त्यामध्ये हिमाचल प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कायदा, २०१९; मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश, २०२०; उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंध अध्यादेश, २०२०; आणि उत्तराखंडमध्ये अशाच प्रकारचा कायदा यांचा समावेश आहे. या कायद्यांचा उद्देश जबरदस्तीने किंवा बनावट धर्मांतरांना प्रतिबंधित करणे आहे. परंतु वैयक्तिक स्वातंत्र्यांवर गैरवापर आणि उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून त्यांच्यावर टीका झाली आहे.
हेही वाचा...