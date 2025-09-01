तिरुअनंतपुरम: केरळमधील कोझिकोड येथे प्राणघातक नेग्लेरिया फाउलेरी म्हणजेच 'मेंदू खाणाऱ्या अमीबा'मुळे अमीबिक एन्सेफलायटीसचा धोकादायक प्रादुर्भाव होऊन दोघांचा मृत्यू झाला. तर दहा जणांना उपचारांसाठी कोझिकोड मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे, अशी माहिती आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सोमवारी दिली.
कोझिकोड मेडिकल कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. साजित कुमार यांच्या माहितीनुसार सध्या उपचार घेत असलेल्या दहा रुग्णांपैकी दोघांची प्रकृती गंभीर आहेत. दोघांनाही यकृताशी संबंधित आजार होते. हे रुग्ण केरळमधील कोझिकोड, मलप्पुरम आणि वायनाड जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत.
महिला आणि मुलाचा मृत्यू- अलीकडीचे मेंदू खाणाऱ्या अमीबामुळे तीन महिन्यांचे बाळ आणि एका ५२ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला. प्रतिकारशक्ती झालेल्या बाळाला विहिरीच्या पाण्यामुळे संसर्ग झाल्याचं सांगण्यात आलं. ८ ऑगस्टपासून माता आणि बाल आरोग्य विभागाच्या आयसीयूमध्ये उपचार सुरू होते. आठवड्याच्या शेवटी या आजारानं बाळाचा मृत्यू झाला. दुसरा मृत्यू मलप्पुरममधील वेंगारा येथील महिलेचा मृत्यू झाला. तिच्या आजाराचं निदान १ ऑगस्ट रोजी झाले. सुरुवातीला तिच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. प्रकृती बिघडल्यानंतर तिला कोझिकोड मेडिकल कॉलेजमध्ये रेफर करण्यात आले. मात्र, तिथे संसर्गामुळे मृत्यू झाला.
यकृत किंवा हृदयाचे आजार असणाऱ्यांसाठी धोका- डॉ. कुमार यांनी यांनी प्राणघात आजाराबाबत माहिती देताना सांगितलं, सध्याच्या आरोग्य समस्या असलेल्या रुग्णांना, विशेषतः यकृत किंवा हृदयरोगांवर उपचार घेत असलेल्या रुग्णांना नेग्लेरिया फाउलेरीची लागण झाल्यास गुंतागुंत होण्याचा धोका जास्त असतो. या प्रादुर्भावाची तीव्रता जास्त असते. विदेशातून मिळवलेल्या औषधांसह, नवीन औषधांच्या सुधारित परिणामकारकतेमुळे डॉक्टर आशावादी आहेत. या औषधांचे परिणाम मागील वर्षांपेक्षा चांगले परिणाम दिसून येत आहेत.
नेग्लेरिया फाउलेरी अमिबा म्हणजे काय? नेग्लेरिया फाउलेरी हा एक दुर्मीळ आणि प्राणघातक अमिबा आहे. हा अमिबा तलाव आणि खराब देखभाल केलेल्या विहिरींसारख्या गोड्या पाण्याच्या पाण्यात आढळतो. पोहताना तो नाकातून मानवी शरीरात प्रवेश करतो. एकदा शरीरात गेल्यावर मेंदूत वाढत जातो. अमीबा एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे पसरत नाही. हा अमिबा गिळला तरी आजार होत नाही, कारण पोटातील आम्ल अमिबाला नष्ट करते.
रोगाची काय लक्षणे आहेत?
- तीव्र डोकेदुखी
- ताप
- उलट्या
- मान कडक होणे
- झटके येणे
सावधगिरी बाळगण्याचं जनतेला आवाहन- पोहताना अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याचं आरोग्य अधिकाऱ्यांनी जनतेला आवाहन केलं आहे. नाकात पाणी जाण्यापासून रोखणं आणि पाण्याचे स्रोत स्वच्छ आणि नियमितपणे देखरेख ठेवण्याचा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून सल्ला देण्यात आला आहे. रोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी जनजागृती वाढवण्याची आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची अधिकाऱ्यांनी गरज व्यक्त केली.
