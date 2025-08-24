नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रविवारी (24 ऑगस्ट) सभापती पदाची प्रतिष्ठा आणि आदर राखण्याचं महत्त्व अधोरेखित केलं. तसंच सरकार आणि विरोधी पक्ष दोघांनीही सभागृहाचं कामकाज सभागृहाच्या नियमांनुसार काटेकोरपणे चालेल याची खात्री करावी, असं अमित शाह यांनी सांगितलं. दरम्यान, अमित शाह यांनी रविवारी दिल्ली विधानसभेत दोन दिवसांच्या अखिल भारतीय सभापती परिषदेचं उद्घाटन उद्घाटन केलं. यावेळी, जेव्हा जेव्हा विधानसभांनी आपली प्रतिष्ठा गमावली आहे, तेव्हा आपल्याला गंभीर परिणाम भोगावे लागले आहेत, असं अमित शाह यांनी म्हटलं आहे.
निष्पक्ष व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न : अखिल भारतीय सभापती परिषदेमुळं नेत्यांना सभापती पदाची प्रतिष्ठा आणि आदर वाढवण्यासाठी काम करण्याची संधी मिळते, असं अमित शाह यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "राष्ट्रपती पदाची प्रतिष्ठा आणि आदर वाढवण्यासाठी काम करण्याची ही आपल्या सर्वांसाठी एक संधी आहे. आपल्या देशातील जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी आपण एक निष्पक्ष व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे." याचबरोबर, "सरकार आणि विरोधी पक्ष दोघांनीही निष्पक्ष चर्चा केली पाहिजे. आपल्याला सभागृह नियमांनुसार चालेल, याची खात्री करावी लागेल... आपल्या 13000 वर्षांच्या इतिहासात, जेव्हा जेव्हा विधानसभांनी त्यांची प्रतिष्ठा गमावली आहे, तेव्हा आपल्याला गंभीर परिणाम भोगावे लागले आहेत," असं अमित शाह यांनी सांगितलं.
#WATCH | Delhi: At the All India Speakers Conference, Union Home Minister Amit Shah says, " ... it is an opportunity for all of us to work towards increasing the dignity as respect of the post of the speaker. we should strive to offer an unbiased platform to raise the issues of… pic.twitter.com/lXeNgTbv94— ANI (@ANI) August 24, 2025
सुवर्ण इतिहास घडवणारी कायदेविषयक व्यवस्था : दरम्यान, अमित शाह यांनी केंद्रीय विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून विठ्ठलभाई पटेल यांच्या नियुक्तीची शताब्दी साजरी केली. 24 ऑगस्ट 1925 रोजी विठ्ठलभाई पटेल यांची केंद्रीय विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली होती आणि ते केंद्रीय विधानसभेचे अध्यक्षपद भूषवणारे पहिले भारतीय होते. यावेळी अमित शाह यांनी सांगितलं की, "आजचा दिवस म्हणजे देशाच्या कायदेविषयक इतिहासाची सुरुवात झाली आणि आपण त्याच सभागृहात उपस्थित आहोत, जिथून त्याची सुरुवात झाली. एका प्रकारे, सुवर्ण इतिहास घडवणारी आणि सुवर्ण भविष्याकडे वाटचाल करणारी संपूर्ण कायदेविषयक व्यवस्था आज या ऐतिहासिक सभागृहात उपस्थित आहे."
भारताच्या कायदेविषयक परंपरांचा पाया घातला : पुढं अमित शाह म्हणाले, "आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाची बाब आहे की, आज आपण सर्वजण विठ्ठलभाई पटेल यांना केंद्रीय विधानसभेचे अध्यक्ष झाल्याच्या 100 वर्षांच्या निमित्तानं एकत्र आलो आहोत... जेव्हा आपण विठ्ठलभाई पटेलांबद्दल बोलतो, तेव्हा गुजरातचे लोक अभिमानानं म्हणतात की, राज्यानं दोन भाऊ दिले. सरदार वल्लभभाई पटेल, ज्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी महात्मा गांधींसोबत दिवसरात्र काम केलं आणि विठ्ठलभाई पटेल, ज्यांनी भारताच्या कायदेविषयक परंपरांचा पाया घातला आणि आजच्या लोकशाहीला कार्य करणं शक्य झालं," असं अमित शाह यांनी सांगितलं. दरम्यान, कार्यक्रमाला संबोधित करण्यापूर्वी अमित शाह यांनी भारताचे पहिले निवडून आलेले केंद्रीय विधानसभेचे अध्यक्ष विठ्ठलभाई पटेल यांना श्रद्धांजली वाहिली.
