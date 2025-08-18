कोची : केरळमधील कोचीहून दिल्लीला जाणारे एअर इंडियाच्या विमानाचं उड्डाण रात्री उशिरा तांत्रिक बिघाडामुळे रद्द करण्यात आलंय. या विमानात काँग्रेसचे दोन खासदारही होते. त्यांनी सोशल मीडियावर सांगितले की, विमान धावपट्टीवरून घसरले. नंतर विमान सेवा पुन्हा पूर्ववत करण्यात आली. कोचीन इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (CIAL) च्या प्रवक्त्याने पीटीआयला सांगितले की, तांत्रिक समस्येमुळे एअर इंडियाचे विमान उड्डाण करू शकले नाही. लोकसभा सदस्य आणि काँग्रेस नेते हिबी एडन हेदेखील विमानात बसलेल्या प्रवाशांमध्ये होते. कोचीहून दिल्लीला जाणारे विमान क्रमांक AI504 उड्डाणासाठी पुन्हा सज्ज करण्यात आलं. टेकऑफ दरम्यान आढळलेल्या तांत्रिक समस्येमुळे हे पाऊल उचलावे लागले होते, असंही एअर इंडियाच्या प्रवक्त्याने एका निवेदनात म्हटले आहे.
देखभाल तपासणीसाठी विमानाचं उड्डाण रद्द : प्रवक्त्याने सांगितले की, 'कॉकपिट क्रूने मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियेनुसार उड्डाण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि देखभाल तपासणीसाठी विमानाचं उड्डाण रद्द करण्यात आलं.'एअरलाइन्सनं विमानाच्या उड्डाणात बदल केला आहे. आता सोमवारी पहाटे 1 वाजता या विमानानं उड्डाण केलंय. एअर इंडियाच्या विमानात किती लोक होते हे अद्याप समजलेले नाही. एर्नाकुलमचे खासदार एडन यांनी फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, फ्लाइट क्रमांक एआय 504 मध्ये काहीतरी असामान्य घडले आहे. असे वाटले की विमान धावपट्टीवरून घसरले आहे. त्याच वेळी ते अद्याप उड्डाण करू शकलेले नाही.'
16 ऑगस्ट रोजी मिलान-दिल्ली उड्डाण रद्द केले होते : प्रवाशांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल खेद व्यक्त करताना एअर इंडियाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, 'सर्व प्रवासी सुरक्षितपणे उतरले. कोचीमध्ये प्रवाशांना योग्य मदत पुरवण्यात आली.' फ्लाइट ट्रॅकिंग वेबसाइट Flightradar24.com वर उपलब्ध माहितीनुसार, फ्लाइट क्रमांक एआय 504 हे एअरबस ए 321 विमानाने चालवले जाणार होते. रविवारी जारी केलेल्या निवेदनात एअर इंडियाने म्हटले आहे की, शेवटच्या क्षणी देखभालीची समस्या आढळून आल्यानंतर त्यांनी 16 ऑगस्ट रोजी मिलान-दिल्ली उड्डाण रद्द केले होते. "16 ऑगस्ट रोजी मिलानहून दिल्लीला जाणारे विमान AI138 हे उड्डाण पुशबॅक दरम्यान देखभालीच्या आवश्यकतेमुळे रद्द करण्यात आलंय," असंही निवेदनात म्हटले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून एअर इंडियाच्या काही विमानांना तांत्रिक समस्यांचा सामना करावा लागला आहे.
तांत्रिक समस्येमुळे दिल्ली विमानतळावरील उड्डाण रद्द : 3 ऑगस्ट रोजी भुवनेश्वरहून दिल्लीला जाणारे विमान केबिनमधील तापमान जास्त असल्याने उड्डाणापूर्वीच रद्द करण्यात आले. 31 जुलै रोजी लंडनला जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या बोईंग 787-9 विमानाला तांत्रिक समस्येमुळे दिल्ली विमानतळावरील उड्डाण रद्द करावे लागले आणि परतावे लागले.
हेही वाचाः
अमेरिकेहून मुंबईत येणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानात झुरळे, एअरलाइन्सनं दिले स्पष्टीकरण
एअर इंडियाचं विमान मुंबई विमानतळाच्या धावपट्टीवर घसरलं, सर्व प्रवासी सुरक्षित