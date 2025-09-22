एअर इंडियाच्या कॉकपिटमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ९ जणांना अटक; अपहरणाचा होता डाव?
विमानाच्या कॉकपिटमध्ये शिरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ९ प्रवाशांना अटक करण्यात आली आहे. विमान अपहरण्याचा प्रयत्न होता का, याबाबत तपास सुरू आहे.
Published : September 22, 2025 at 5:53 PM IST
वाराणसी: बंगळुरूहून वाराणसीला जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानाचे कॉकपिट उघडण्याचा प्रयत्न दोन प्रवाशांनी केला. विशेष म्हणजे या प्रवाशांनी कॉकपिट उघडण्याकरिता गोपनीय असलेला योग्य पासवर्ड टाकला होता. अपहरणाच्या भीतीनं वैमानिकानं गेट लॉक केले. ही माहिती एटीसीला (एअर ट्रॅफिक कंट्रोल) कळवण्यात आली. त्यानंतर हे प्रकरण सीआयएसएफकडे नेण्यात आलं. विमान वाराणसीमध्ये उतरल्यानंतर नऊ जणांना ताब्यात घेण्यात आलं. या विमानात एकूण १६३ प्रवासी होते.
वरुण झोनचे डीसीपी आकाश पटेल यांनी विमानातील कॉकपिट घटनेची पुष्टी केली. त्यांनी सांगितलं की, तपास सुरू आहे. अहवाल आल्यानंतर घटनेची माहिती उपलब्ध होणार आहे. सध्या आरोपींची बाबतपूर चौकीत चौकशी सुरू आहे. बाबतपूर चौकीचे प्रभारी सत्यजीत सिंह यांनी सांगितलं, चौकशीनंतर कारवाई केली जाणार आहे. विमान सुरक्षेशी संबंधित प्रत्येक बाब संवेदनशील मानली जाते. त्यामुळेच ही बाब गांभीर्यानं घेतली जात आहे.
एअर इंडिया एक्सप्रेसचे विमान (IX १०८६) सकाळी ८:१४ वाजता बंगळुरूहून वाराणसीसाठी निघाले. विमान सकाळी १०:४५ वाजता वाराणसी विमानतळावर उतरणार होते. यादरम्यान दोन प्रवाशांनी कॉकपिट उघडण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी योग्य पासवर्ड टाकून दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पायलटला दरवाजा उघडण्याची परवानगी मागणारा मेसेज आला. पायलटनं सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याद्वारे गेटवर दोन प्रवाशांना पाहिले. अपहरणाच्या भीतीनं कॉकपीटचं गेट लॉक केले. केबिन क्रूनं दोन्ही प्रवाशांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे त्यांनी क्रू मेंबरशी वाद केला. विमानाला नियोजित वेळेपूर्वी विमानतळावर उतरण्याची परवानगी देण्यात आली. वाराणसी विमानतळावर विमान उतरताच कॉकपिट उघडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपी प्रवाशांसह एकूण नऊ जणांना ताब्यात घेण्यात आलं. वाराणसी पोलीस, गुप्तचर विभाग आणि दहशतवादविरोधी पथक आरोपींची चौकशी करत आहेत.
वॉशरुम असल्याचा होता गैरसमज?मिळालेल्या माहितीनुसार आरोपी शौचालय वापरणार होते. त्यांनी चुकून कॉकपिटचा दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला. डीसीपी आकाश पटेल यांच्या माहितीनुसार प्राथमिक तपासात असे दिसून आलं की सर्व आरोपी प्रवासी पहिल्यांदाच विमानात प्रवास करत होते. एका प्रवाशाला वॉशरूम वापरायचा होता. त्यानं चुकून दरवाजाजवळील मशीनवरील बटण दाबले. ते वॉशरूमच्या मशिनचे चुकून बटन दाबले. कॉकपिट कोडदेखील एक अंकी होता.
कॉकपिट कशामुळे असते महत्त्वाचे?कॉकपिटमध्ये विमानाचे उड्डाण नियंत्रित केले जाते. त्याला पायलट आणि सह-पायलटचे कार्यालय असेही म्हणतात. या भागात अनेक पॅनेल आहेत. हा भाग सुरक्षा प्रणालींनी सुसज्ज असतो. विमान आणि उड्डाणाशी संबंधित सर्व माहिती स्क्रीनद्वारे वैमानिकांना प्रसारित केली जाते. या भागातून विमान नियंत्रित केले जाते. त्यात अनेक कम्युनिकेशन पॅनेलदेखील आहेत.
