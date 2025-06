ETV Bharat / bharat

विमान अपघातापूर्वी काय घडलं? वाचलेल्या एकमेव प्रवाशानं सांगितला थरारक अनुभव - AIR INDIA PLANE CRASH NEWS

अपघातामधून वाचलेला एकमेव प्रवासी विश्वकुमार रमेश ( Source- ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : June 13, 2025 at 7:34 AM IST | Updated : June 13, 2025 at 8:34 AM IST 2 Min Read

अहमदाबाद- एअर इंडियाचे विमान एआय १७१ गुरुवारी दुपारी विमान कोसळल्यानंतर एकमेव प्रवाशाचे प्राण वाचले आहेत. रमेश विश्वासकुमार बुचरवडा (वय ३८) असे या प्रवाशाचं नाव आहे. या प्रवाशानं अपघातापूर्वी काय घडलं, याची माहिती दिली आहे. एअर इंडियाच्या विमान अपघातात २४१ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर रमेश यांचे प्राण वाचणं हा एकप्रकारचा चमत्कारच म्हटला जात आहे. अपघातात त्यांच्या छातीला, डोळ्यांना आणि पायांना गंभीर दुखापत झाली. सुदैवानं ते शुद्धीवर आहेत. थरथरत्या आवाजात त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. भाऊ अजूनही बेपत्ता- रमेश यांचा भाऊ अजय कुमार रमेश (४५) देखील विमानात होता. रमेश म्हणाले, "आम्ही दीवला गेलो होतो. लंडनला परतत होतो. आता अजयचा काहीच पत्ता लागलेला नाही. कृपया मला मदत करा." अपघातानंतर मी डोळे उघडले, तेव्हा आजूबाजूला फक्त मृतदेह होते. मी घाबरलो. मी उभा राहिलो. त्यानंतर फक्त पळायला सुरुवात केली. उड्डाणानंतर सुमारे ३० सेकंदांनी मोठा आवाज झाला. त्यानंतर विमान जमिनीवर आदळले. काहीही समजण्याला वेळ मिळाला नाही-अपघातामधून वाचलेले एकमेव प्रवासी,रमेश

Last Updated : June 13, 2025 at 8:34 AM IST