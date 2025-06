ETV Bharat / bharat

आजारी आईला मुंबईत भेटण्याकरता आलेल्या भारतीय वंशाच्या कुटुंबावर काळाचा घाला, चौघांचा मृत्यू - AHMEDABAD PLANE CRASH

विमान अपघातात भारतीय वंशाच्या कुटुंबावर काळाचा घाला ( Source- ETV Bharat )

By ETV Bharat Marathi Team Published : June 13, 2025 at 9:27 AM IST | Updated : June 13, 2025 at 9:48 AM IST 1 Min Read

अहमदाबाद - विमान दुर्घटनेपासून अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर असलेल्या सिव्हील रूग्णालयात देशभरातून पीडितांचे कुटुंबिय दाखल होण्यास सुरूवात झाली आहे. भारतीय वंशाचे ब्रिटिश नागरिक जावेद अली आणि त्यांच्या कुटुंबियांचाही अहमदाबाद विमान दुर्घटनेत मृत्यू झालाय. मुंबईत आपल्या आजारी आईला भेटण्याकरता जावेद अली हे पत्नी आणि दोन लहान मुलांसह भारतात आले होते. सर्वांची खुशाली विचारून पुन्हा लंडनला परतत असताना काळानं संपूर्ण कुटुंबावर घाला घातला.

जावेद अली आणि त्यांची पत्नी मरियम (Source- ETV Bharat Reporter)

Last Updated : June 13, 2025 at 9:48 AM IST