अहमदाबादमधील विमान अपघातानंतर काय घडलं? प्रत्यक्षदर्शींनी कथन केला भयानक अनुभव - AIR INDIA PLANE CRASH

प्रत्यक्षदर्शींनी अपघाताचा सांगितला अनुभव ( Source- ETV Bharat Reporter )

Published : June 13, 2025 at 8:34 AM IST | Updated : June 13, 2025 at 9:58 AM IST

अहमदाबाद- सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून उड्डाण केल्यानंतर एअर इंडियाच्या ड्रिमलाईनर AI 171 सोबत नेमकं काय झालं? जगातील सर्वात भीषण विमान अपघातापैकी एक भीषण अपघात घडला आहे. त्यामुळे अहमदाबादमधील मेघाणीनगरवासियांकरता 12 जूनची दुपार ही अत्यंत भयानक ठरली आहे. प्रत्यक्षदर्शींनी काय भयानक अनुभव घेतला, हे ईटीव्ही भारतनं जाणून घेतलं आहे.



मेघाणीनगरच्या परिसरातील रहिवाशांसाठी 12 जून 2025 ची दुपार एका काळरात्रीसारखीच ठरली. कारण, विमान अपघातानंतर उसळलेला आगीचा भडका आणि विमानातील लाखो लिटर इंधन एकाचवेळी जळाल्यानं भर दुपारी इथं काहीकाळाकरता पूर्ण अंधाराचं साम्राज्य पसरलं होतं.

प्रत्यक्षदर्शींनी कथन केला भयानक अनुभव (Source- ETV Bharat Reporter)

