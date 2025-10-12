ETV Bharat / bharat

टीकेनंतर अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी यू-टर्न; महिला पत्रकारांना पत्रकार परिषदेसाठी केले आमंत्रित

अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या टीमने रविवारच्या पत्रकार परिषदेसाठी नव्यानं आमंत्रणे जारी केलीत, तो कार्यक्रम सर्व मीडिया कर्मचाऱ्यांसाठी खुला असल्याचंही सांगितलं.

Afghanistan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi
अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 12, 2025 at 3:42 PM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली - अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांनी रविवारी नवी दिल्लीत आणखी एक पत्रकार परिषद बोलावली, यावेळी त्यांनी महिला पत्रकारांना आमंत्रित केलंय. शुक्रवारी त्यांच्या मीडिया संवादातून महिला पत्रकारांना वगळल्याबद्दल त्यांच्यावर तीव्र टीका झाली होती. आठवडाभर भारत दौऱ्यावर असलेल्या मुत्ताकी यांना त्यांच्या मागील पत्रकार परिषदेत कोणत्याही महिला पत्रकारांना उपस्थित राहण्यापासून रोखल्याने टीका झाली. पत्रकार, विरोधी पक्षनेते आणि महिला हक्क समर्थकांनी या निर्णयाचा निषेध केला.

पत्रकार परिषदेसाठी नवीन आमंत्रण : एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आणि इंडियन वुमेन्स प्रेस कॉर्प्स (IWPC) यांनी महिला पत्रकारांना वगळणे "अत्यंत भेदभावपूर्ण" असल्याचं म्हटलं होतं. वाढत्या टीकेदरम्यान अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या टीमने रविवारच्या पत्रकार परिषदेसाठी नव्यानं आमंत्रणे जारी केलीत, तो कार्यक्रम सर्व मीडिया कर्मचाऱ्यांसाठी खुला असल्याचंही सांगितलं.

भारत सरकारने काय म्हटले? : 2021 मध्ये अफगाणिस्तानात तालिबान पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्या पहिल्या अधिकृत दौऱ्यासाठी गुरुवारी तालिबानचे वरिष्ठ नेते मुत्ताकी नवी दिल्लीत पोहोचले. महिलांचे हक्क, शिक्षण आणि सार्वजनिक सहभाग प्रतिबंधित करणाऱ्या धोरणांवरून सुरू असलेल्या टीकेला तोंड देत असतानाही प्रादेशिक देशांशी पुन्हा संपर्क साधण्याच्या तालिबान सरकारच्या प्रयत्नांदरम्यान त्यांचा हा दौरा झाला. प्रचंड टीकेला तोंड देत भारत सरकारने स्पष्ट केले की, मागील पत्रकार परिषदेच्या आयोजनात त्यांची कोणतीही भूमिका नव्हती. "काल दिल्लीत अफगाण परराष्ट्रमंत्र्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत परराष्ट्र मंत्रालयाची कोणतीही भूमिका नव्हती," असे अधिकृतरीत्या शनिवारी सांगितले.

