विमानाच्या लँडिंग गिअरजवळ बसून 13 वर्षाचा मुलगा काबलूवरून दिल्लीत पोहोचला; हवाई तज्ञांसह तपास संस्था हैराण!
अफगाणिस्तानमधून भारतात 13 वर्षांचा मुलगा विमानतळावर पोहोचला. पण, त्याच्या प्रवासानं तपास संस्थांसह हवाई क्षेत्रातील तज्ञांनादेखील प्रश्न पडलेत. वाचा, सविस्तर
Published : September 23, 2025 at 11:48 AM IST
नवी दिल्ली- विमान प्रवासाबाबतच्या अनेकदा आश्चर्यजनक घटना समोर येतात. अशी घटना दिल्ली विमानतळावर समोर आली आहे. रविवारी सकाळी १३ वर्षाचा मुलगा दिल्ली विमानतळावर उतरला. हा मुलगा लँडिंग गिअरच्या डब्यातून प्रवास करत काबूलमध्ये थेट दिल्लीत उतरल्याची माहिती समोर येत आहे. ही घटना २१ सप्टेंबरला सकाळी साडेअकरा वाजता घडली आहे. अफगाणिस्तानमधून भारतात आलेला हा मुलगा अफगाणिस्तानमधील कुंदूज शहरातील रहिवासी आहे.
रविवारी केएएम एयरलाइन्सचे (KAM Airlines) विमान (RQ-4401) दिल्ली विमानतळावर उतरलं. त्यानंतर एक लहान मुलगा विमानाजवळ फिरत असल्याचं सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी पाहिलं. तेव्हा त्याची चौकशी केली असता त्यानं अफगाणिस्तानमधील कुंदुज शहरातील असल्याचं सांगितलं. विना तिकीट असल्यानं लँडिग गिअरजवळील भागात लपून बसून त्यानं प्रवास केल्याची सुरक्षा कर्मचाऱ्यानं कबुली दिली आहे.
विमानानं परत पाठविलं- केएएम एअर फ्लाइट क्रमांक 4401ने काबूल ते दिल्लीपर्यंत केवळ ९४ मिनिटात प्रवास केला. या प्रवासात अफगाणी किशोरवयीन मुलगा लँडिंग गिअरजवळ लपून आला. भारतीय वेळेनुसार विमानानं काबूलमधून सकाळून ८ वाजून ४६ वाजता उड्डाण केलं. तर सकाळी दिल्लीतील टर्मिनल ३ वर विमान उतरलं. काबूल विमानतळावर प्रवाशांच्या पाठीमागे येत रनवेपर्यंत पोहोचला. संधी मिळताच विमानात शिरला. विमान उड्डाण होण्यापूर्वी लँडिंग चाकाजवळ लपून बसला. मुलगा अल्पवयीन असल्यानं त्याच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली नाही. तपास संस्थांनी मुलाला ताब्यात घेऊन त्याची चौकशी केली. सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून त्याला केएएम एअरलाईन्सच्या विमानानं (RQ-4402) परत काबूलला पाठविलयं.
हवाई तज्ञांनी काय सांगितलं?- एव्हिशन एक्सपर्ट कॅप्टन मोहन रंगनाथन यांनी या घटनेबाबत मत व्यक्त केलं. ते म्हणाले, विमानाच्या लँडिगज गिअरच्या चाकाजवळ बसून प्रवास करणं जवळजवळ अशक्य आहे. विमानानं उड्डाण घेतल्यानंतर हवेतील ऑक्सिजन कमी होतो. तापमान शून्य झाल्यानंतर त्या व्यक्तीला श्वास घेण्यात अडथळा निर्माण होतो. टेकऑफ घेतल्यानंतर लँडिंग गिअर पूर्णपणं बंद होते. त्यामुळे त्या व्यक्तीचा जीवदेखील जाऊ शकतो.
हेही वाचा-