सुरक्षा दलाकडून नक्षलवाद्यांचा सुरक्षित तळ उद्धवस्त; कालेकोट जंगलात ईटीव्ही भारतचा ग्राउंड झिरो रिपोर्ट - ABUJHMAD ENCOUNTER

ईटीव्ही भारत ग्राऊंट रिपोर्ट ( source - ETV Bharat )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 24, 2025 at 11:46 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 12:07 AM IST 2 Min Read

नारायणपूर (आकाश सिंह ठाकूर)- हिंसक मार्ग पत्करलेल्या नक्षलवाद्यांचा संपूर्णपूणे नायनाट करण्याकरिता गेल्या काही महिन्यांपासून सुक्षा दलानं मोठी मोहिम सुरू केली आहे. या कारवाईत छत्तीसगडच्या अबुझहमाड भागात सुरक्षा दलांनी आजपर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई केली. नक्षलवाद्यांचा सर्वात सुरक्षित तळ अशी ओळख असलेल्या अबुझहमाड भागातील चकमकीत एकूण २७ नक्षलवाद्यांना ठार केलं. याच चकमकीत बहुचर्चित नक्षलवाद्यांचा सरचिटणीस बसव राजू उर्फ ​​केशव राव यालाही ठार करण्यात सुरक्षा दलाला यश आलं आहे. त्याच्यावर १० कोटी रुपयांचं बक्षीस होतं. ही यशस्वी कारवई नारायणपूर, कोंडागाव, दंतेवाडा आणि विजापूर जिल्ह्यातील डीआरजी जवानांनी संयुक्तपणे केली. ईटीव्ही भारत ग्राऊंट रिपोर्ट (source - ETV Bharat) ग्राउंड झिरोवर पोहोचला ईटीव्ही भारत: ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी अबुझहमाडच्या घनदाट जंगलात असलेल्या चकमकीच्या ठिकाणी बिनागुंडा येथे पोहोचले. त्या ठिकाणापर्यंत पोहोचण्यासाठी सुमारे १० तास लागले. कारण तिथे जाण्यासाठी फक्त पायवाटा आणि कच्चे रस्ते आहेत. ग्रामस्थांनी लहान नद्या आणि ओढ्यांवर तात्पुरते लाकडी पूल बांधले आहेत. सूर्य मावळताच या संपूर्ण परिसरात अंधार होतो. असे असले तरी जंगलालगतच्या काही गावामध्ये सौर पॅनेल बसवलेले दिसून आले.

