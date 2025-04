ETV Bharat / bharat

पीएनबी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी मेहुल चोक्सीला बेल्जियममध्ये अटक - MEHUL CHOKSI DETAINED IN BELGIUM

पीएनबी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी मेहुल चोक्सी ( File Photo )

By ETV Bharat Marathi Team Published : April 14, 2025 at 8:11 AM IST | Updated : April 14, 2025 at 8:54 AM IST 1 Min Read

नवी दिल्ली : पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आणि फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सीला बेल्जियममध्ये अटक करण्यात आली. मिळालेल्या माहितीनुसार, मेहुल चोक्सी हा उपचारासाठी बेल्जियमला ​​गेला होता. बेल्जियम पोलिसांनी 11 एप्रिल रोजी मेहुल चोक्सीला अटक केली होती. अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) यांच्या विनंतीवरून ही अटक करण्यात आली असल्याची माहिती मिळत आहे. कोट्यवधींचा घोटाळा करून चोक्सी फरार : पंजाब नॅशनल बँकेत कोट्यवधींचा घोटाळा करणाऱया मेहुल चोक्सीला बेल्जियम पोलिसांनी अटक केल्याची माहिती समोर आली. शनिवारी त्याला अटक करण्यात आली. मेहुल चोक्सी हा हिरे व्यापारी होता. कोट्यवधींचा कर्ज घोटाळा करुन तो पळाला होता. जवळपास १३ हजार ५०० कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप मेहुल चोक्सी आणि त्याचा भाचा नीरव मोदीवर आहे. तसंच ईडी आणि सीबीआयनं त्याला वाँटेड जाहीर केलं होतं. मेहुल चोक्सी आजारी असल्याची माहिती काही दिवसांपूर्वी समोर आली होती. कुटुंबासह झाला होता फरार : पंजाब नॅशनल बँकेला अनेक कोटी रुपयांचा गंडा घालून मेहुल चोक्सी आणि घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी असलेला त्याचा भाचा नीरव मोदी कुटुंबासह देशातून पसार झाले होते. आता मेहुल चोक्सीला अटक करताना, बेल्जियम पोलिसांनी मुंबई न्यायालयाने त्याच्याविरुद्ध जारी केलेल्या दोन अटक वॉरंटचा हवाला दिला असल्याची माहिती पुढे आली.

Last Updated : April 14, 2025 at 8:54 AM IST