सोनम वांगचुक अटक प्रकरण : अरविंद केजरीवालांचा संताप म्हणाले, "रावणाचा अंत झाला, कंसाचा अंत झाला, हिटलर आणि मुसोलिनीचाही . . ."
सोनम वांगचुकच्या अटकेवरुन आम आदमी पार्टीचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी चांगलाच संताप व्यक्त केला. यावेळी आम आदमी पक्षाच्या इतर नेत्यांही सरकारवर टीका केली.
Published : September 26, 2025 at 9:16 PM IST
नवी दिल्ली : लेह आणि लडाखमध्ये झालेल्या निदर्शनांना हिंसक वळण लागल्यानं मोठी खळबळ उडाली. दोन दिवसानंतर आंदोलक सोनम वांगचुक यांना शुक्रवारी अटक करण्यात आली. सोनम वांगचुक शुक्रवारी दुपारी पत्रकार परिषद घेणार होते, परंतु ते माध्यमांशी बोलण्यापूर्वीच त्यांना अटक करण्यात आली. मात्र सोनम वांगचुक यांच्या अटकेवरुन आता मोठा गदारोळ उडाला आहे. आम आदमी पार्टीचे नेते तथा दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सरकारवर मोठी टीका केली आहे.
आज लद्दाख में जो हो रहा है, वो बेहद चिंताजनक है। हर सच्चे देशभक्त को लद्दाख के लोगों का साथ देना चाहिए।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 25, 2025
हमने अंग्रेज़ों से इसलिए आज़ादी थोड़ी ली थी कि जनता अंग्रेज़ों की बजाय बीजेपी की गुलाम बन जाए?
भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों ने लोकतंत्र के लिए अपना बलिदान…
रावणाचा अंत झाला, कंसाचा अंत झाला अन् . . .: सोनम वांगचुक यांच्या अटकेनंतर लेहमध्ये इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. आम आदमी पक्षानं सोनम वांगचुक यांच्या अटकेला तीव्र आक्षेप घेतला आहे. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी याबाबत सोशल माध्यमांवर संताप व्यक्त केला. "रावणाचा अंत झाला, कंसाचा अंत झाला, हिटलर आणि मुसोलिनीचा अंत झाला. आज लोक त्या सर्वांचा द्वेष करतात. आज आपल्या देशात हुकूमशाही शिगेला पोहोचली आहे. हुकूमशाही आणि अहंकार बाळगणाऱ्यांना खूप वाईट अंताचा सामना करावा लागतो," असं अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या सोशल माध्यमांवर नमूद केलं आहे.
केंद्र सरकारचा अंत दिसत आहे : आम आदमी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज यांनीही सोनम वांगचुक यांच्या अटकेवरुन केंद्र सरकारवर टीका केली. "सोनम वांगचुक यांच्या अटकेवरून भाजपाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचा अंत दिसत आहे. ज्याप्रमाणे कंस त्याचा अंत पाहू आणि ऐकू शकत होता. त्याच भीतीमुळे त्यानं देवकीच्या प्रत्येक मुलाला आपला अंत मानलं. त्याचप्रमाणं, आज भाजपा सरकार प्रत्येक आंदोलकाला त्यांच्या राजवटीचा नाश म्हणून पाहते. ही भीती चांगली आहे."
डर अच्छा है— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) September 26, 2025
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी दिखाती है कि भाजपा की केंद्र सरकार को अपना अंत नज़र आ रहा है।
जैसे कंस को अपना अंत नज़र आ रहा था, सुनाई दे रहा था और डर के मारे वो देवकी की हर संतान को अपना काल समझ रहा था ।
वैसे ही आज भाजपा की सरकार को हर आंदोलन में इनकी सत्ता का काल…
आपण ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळवलं अन् : गुरुवारी आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी लडाखमधील हिंसक आंदोलनावरुन केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले की, "आज लडाखमध्ये जे घडत आहे ते अत्यंत चिंताजनक आहे. प्रत्येक देशभक्तानं लडाखच्या लोकांना पाठिंबा दिला पाहिजे. आपण ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळवलं, जेणेकरून लोक ब्रिटिशांऐवजी भाजपाचे गुलाम व्हावेत? भगतसिंग आणि चंद्रशेखर आझाद सारख्या क्रांतिकारकांनी लोकशाहीसाठी आपले प्राण दिले, जेणेकरून प्रत्येक भारतीयाला सरकार निवडण्याचा अधिकार मिळेल. परंतु आज, सत्तेच्या नशेत असलेला भाजपा एकामागून एक राज्यांचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर करत आहे. संविधानानं दिलेले अधिकार भाजपा हिरावून घेत आहे," असा हल्लाबोल अरविंद केजरीवाल यांनी केला.
