नवी दिल्ली : देशात आज 79 वा स्वातंत्र्य दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येत आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरुन भाषण करताना अनेक मुद्द्यांवर सडेतोड भाष्य केलं. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानलाही सज्जड दम दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सिंधू जल करारावरुन पाकिस्तानला इशारा देताना, पाणी आणि रक्त एकत्र वाहू शकत नसल्याचं सांगितलं. यासह त्यांनी अण्वस्त्रावरुन करण्यात येणारी ब्लॅकमेलींगही चालणार नसल्याचं ठणकावलं. लाल किल्ल्यावरुन बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजपर्यंतच्या भाषणाचे सगळे रेकॉर्ड मोडून काढले. जाणून घेऊया त्यांच्या भाषणातील महत्वाचे मुद्दे.
अण्वस्त्रांच्या धमक्यांना आम्ही आता भीक घालत नाही : पहलगाम दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर भारतानं ऑपरेशन सिंदूर सुरू केलं. मात्र ऑपरेशन सिंदूर सुरू केल्यानंतर पाकिस्तानी नेत्यांनी अण्वस्त्र हल्ला करण्याच्या धमक्या दिल्या. यावर आज लाल किल्ल्यावरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जोरदार तोफ डागली. "आपल्याला लाल किल्ल्यावरून ऑपरेशन सिंदूरमध्ये शौर्य गाजवणाऱ्या जवानांना सलाम करण्याची संधी मिळाली. आपल्या शूर जवानांनी शत्रूंना त्यांच्या कल्पनेपलीकडं शिक्षा दिली. मात्र काही जण आपल्याला अण्वस्त्रांच्या धमक्या देत आहेत. मात्र अण्वस्त्रांच्या धमक्यांना आम्ही आता भीक घालत नाही. रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही. हा नवा भारत आहे, अण्वस्त्र धमक्यांना घाबरत नाही," असा इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला.
रक्त आणि पाणी एकत्र वाहणार नाही : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानला सज्जड दम भरला. पाकिस्तानला देण्यात येणाऱ्या पाण्यावरुन त्यांनी मोठा हल्लाबोल केला. यावेळी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही. सिंधू जलकरार हा मोठा अन्यायकारक करार आहे. या करारात फक्त एकाच बाजूचा विचार करण्यात आला आहे. याबाबत आता देशवासीयांनाही समजलं आहे. भारतातून वाहत असलेल्या नद्यांचं पाणी शत्रूंची शेती समृद्ध करत आहे. दुसरीकडं माझ्या देशातील शेतकरी, शेतजमीन पाण्यासाठी व्याकूळ झाली आहे. सिंधू जलकरारामुळे मागील 70 दशकांपासून भारतातील शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे."
सेमी कंडक्टरवर काम सुरू : आगामी काळात भारत सगळ्याच क्षेत्रात मोठी भरारी घेऊल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी व्यक्त केला. याबाबत बोलताना त्यांनी, "भारत प्रत्येक क्षेत्रात आधुनिक इकोसिस्टिम निर्माण करत आहे. आपण आपल्या लढाऊ विमानांसाठी मेड-इन-इंडिया जेट इंजिन तयार करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, असं मी तरुणांसह प्रत्येक सरकारी विभागाला आवाहन करतो. आपल्याला जगाची फार्मसी म्हणून ओळखलं जाते. मात्र संशोधन विकासात अधिक गुंतवणूक करणं ही काळाची गरज आहे. मानवाच्या कल्याणासाठी परवडणारी औषधं आपणच पुरवणारे असायला हवे. लाल किल्ल्यावरुन कोणत्याही सरकारवर टीका करणार नाही. मात्र देशातील तरुणांना त्याबद्दल माहिती असायला हवी. मागील 50-60 वर्षांपूर्वी आपल्या देशात सेमी कंडक्टरवर काम सुरु झालं. सेमी कंडक्टर प्रकल्पाची कल्पना 50-60 वर्षांपूर्वी आपल्याकडं आली. मात्र ती संपवली. त्यामुळे आता आम्ही मिशन मोडवर सेमी कंडक्टर बनवण्याबाबत काम करत आहोत. या वर्षाच्या अखेरीस भारतीयांनी बनवलेल्या मेड इन इंडिया सेमी कंडक्टर चीप बाजारात येतील, असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
मिशन सुदर्शन चक्र या मोहिमेची घोषणा : पहलगाम हल्ला झाल्यानंतर देशभरात मोठी खळबळ उडाली. त्यानंतर देशावर हल्ला झाल्यास उपाययोजना काय कराव्या, याबाबत आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाल किल्ल्यावरुन एल्गार पुकारला. यावेळी बोलताना त्यांनी मिशन सुदर्शन चक्र या मोहिमेची घोषणा केली. याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, "सुदर्शन चक्र मोहीम ही एक शक्तिशाली शस्त्र प्रणाली असणार आहे. ती शत्रूच्या हल्ल्याला निष्प्रभ करेल असं नाही, तर जोरदार प्रत्युत्तर देखील देईल. आगामी 10 वर्षांत ही मोहीम भक्कम करण्यात येईल. ही संपूर्ण आधुनिक प्रणाली असणार आहे. या मोहिमेचं संशोधन, विकास आणि उत्पादन देशातच केलं जाईल. ही प्रणाली युद्धाच्या पद्धतीनुसार भविष्यातील शक्यता गृहीत धरुन विकसित केली जाईल. ही मिशन अतिशय अचूक असेल. सुदर्शन चक्राद्वारे देखील आपण अचूक शस्त्रं विकसित करण्यात पुढं जाऊ, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मोहिमेबाबत स्पष्ट केलं.
दिवाळीत नागरिकांना देणार मोठी भेट : पंतप्रधान नरेंद्र यांनी आज लाल किल्ल्यावरुन भारतीयांना खूश खबर देण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "आम्ही देशसेवा करत असून त्यातून कोणाचंही नुकसान होणार नाही. देशातील राजकीय पक्षांनी आम्ही करत असलेल्या सुधारणांमध्ये सहभागी व्हावं. या दिवाळीत देशातील नागरिकांना मोठी भेट मिळणार आहे. आम्ही सलग 8 वर्षे जीएसटी कमी करण्यासाठी काम केलं. आम्ही जीएसटी कमी करण्यावर काम करत आहोत. या दिवाळीत नागरिकांनी दैनंदिन जीवनात लागणाऱ्या वस्तू खूप स्वस्त होतील," असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
महात्मा फुलेंच्या जयंतीनिमित्त करणार कार्यक्रम सुरू : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लाल किल्ल्यावरुन बोलताना महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्याबाबतही भाष्य केलं. याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, "यावर्षी आपण महात्मा ज्योतिबा फुले यांची 200 वी जयंती साजरी करणार आहोत. महात्मा जोतिबा फुले यांच्या 200 व्या जयंतीनिमित्त आपण खास कार्यकर्माचं आयोजन करणार आहोत. यात मागासवर्गीय समाजाला प्राधान्य देऊन त्यांचा विकास घडवायचा आहे. प्रत्येक मागासवर्गीय व्यक्तीच्या जीवनात आपल्याला विकास आणायचा आहे. देशात खेळांना चालना मिळते तेव्हा माझं हृदय आनंदानं भरून येते. आपण राष्ट्रीय क्रीडा धोरण आणि खेलो इंडिया धोरण घेऊन आलो. आपल्याला शाळेपासून ऑलिम्पिकपर्यंत एक परिसंस्था निर्माण करायची आहे. आपल्याला या परिसंस्थेत लघु उद्योगांचाही समावेश करायचा आहे," असं नरेंद्र मोदींनी सांगितले.
