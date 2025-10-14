ETV Bharat / bharat

मोठी बातमी! गडचिरोलीतील नक्षली चळवळीचं कंबरडं मोडलं; टॉप कमांडर भूपतीसह ६० नक्षलवाद्यांचं आत्मसमर्पण

देशाच्या सुरक्षा यंत्रणेला दिलासा देणारी बातमी पुढे आली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवादी संघटनेच्या केंद्रीय समितीचा सदस्य भूपतीसह ६० नक्षलवादी यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे.

Maoists Surrender
नक्षली कमांडर भूपती आत्मसमर्पण (ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 14, 2025 at 1:28 PM IST

Updated : October 14, 2025 at 1:55 PM IST

गडचिरोली : केंद्र सरकारनं देशातून नक्षलवाद संपवण्याचा विडा उचलला आहे. त्यासाठी विविध योजना केंद्र सरकारकडून राबवण्यात येत आहेत. जिल्ह्यात नक्षलवादी संघटनेच्या केंद्रीय समितीचा सदस्य भूपतीसह 60 नक्षलवादी यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. नक्षलवादी संघटनेला एक मोठा हादरा बसला असून, गडचिरोली पोलिसांना मोठं यश प्राप्त झालं आहे.

60 नक्षलवाद्यांनी केलं आत्मसमर्पण : नक्षलवादी संघटनेत सर्वोच्च असलेला, 40 वर्षापासून नक्षलवादी संघटनेला उंचीवर नेणारा, त्यांचा बौद्धिक चेहरा अशी ओळख असलेला मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपती उर्फ सोनू याने सुरक्षा यंत्रणांसमोर आत्मसमर्पण केले आहे. भूपती हा संघटनेतील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा नेता ओळखला जातो. भूपतीसोबत 60 नक्षलवाद्यांनी देखील आत्मसमर्पण केले आहे. या घटनेमुळं नक्षलवादी चळवळीला मोठा धक्का बसला असल्याचं म्हटलं जातंय.

अनेक राज्याची जबाबदारी : भूपती गेल्या 40 वर्षापासून नक्षलवादी संघटनेत सक्रिय होता आणि गडचिरोली जिल्ह्यासह छत्तीसगड, तेलंगाना, ओडिसा, आंध्रप्रदेश अशा अनेक राज्याची जबाबदारी भूपतीवर होती. सध्या आत्मसमर्पण केलेल्या या नक्षलवाद्यांवर कोणकोणत्या पोलीस स्टेशनमध्ये किती गुन्हे दाखल आहेत? किती बक्षीस आहे? याची चौकशी सध्या पोलीस अधीक्षक कार्यालयात गडचिरोली पोलीस विभाग घेत आहे.

भूपतीवर 6 कोटीपेक्षा अधिक बक्षिसांची रक्कम : नक्षली नेता भूपती याने 60 नक्षलवाद्यांसह गडचिरोली पोलिसांसमोर सोमवारी रात्री उशिरा आत्मसमर्पण केल्याची माहिती आहे. 1970 च्या दशकात नक्षलवादी संघटनेत प्रवेश करणारा वेणूगोपाल उर्फ भूपती याची कारकीर्द गडचिरोली जिल्ह्यातल्या सिरोंचा तालुक्यातून सुरू झाली. मोठा नक्षली नेता मल्लोजुला कोटेश्वरराव उर्फ किशनजी याचा भूपती हा लहान भाऊ आहे. संपूर्ण देशभरात 6 कोटीपेक्षा अधिक बक्षिसाची रक्कम भूपतीवर जाहीर करण्यात आली होती.

